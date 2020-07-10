СБУ провела антитеррористические учения (ВИДЕО)

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СБУ провела антитеррористические учения в морской акватории южных регионов Украины

Штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины провел в Одесской и Николаевской областях масштабные межрегиональные антидиверсионные тактико-специальные учения, информирует enovosty.com/news.

В мероприятиях, состоявшихся в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины, а также представители органов местной власти. Целью тренировок стало повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры южных регионов нашей страны.

По легенде учений несколько условных «диверсионных групп» пытались совершить теракты на территории Одесского морского торгового порта и одного из государственных предприятий. «Злоумышленники» осуществили захват двух грузовых судов, одно из которых следовало в Николаевский порт госпредприятия. Еще одна группа вооруженных «террористов» проникла на территорию Одесского порта и забаррикадировалась в административном помещении. При этом «диверсанты» захватили в «заложники» несколько человек из руководящего состава порта.

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Участники учений поэтапно отработали совместные действия, оценили эффективность сил и средств, направленных на противодействие террористическим проявлениям. Силами сводных штурмовых групп спецподразделений проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождению «заложников».