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Нацполиция блокировала деятельность организованной преступной группы наркодилеров (ВИДЕО)

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Нацполиция блокировала деятельность организованной преступной группы наркодилеров

Во время санкционированных обысков полицейские изъяли два килограмма каннабиса, килограмм амфетамина и 300 килограммов прекурсоров. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Вячеслав Сафонов, информирует enovosty.com/news.

По его словам, сотрудники управления противодействия наркопреступности полиции Ровенской совместно с сотрудниками полиции Хмельницкой и Житомирской областей при поддержке Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции разоблачили организованную преступную группу наркодилеров. В ее состав входило четыре человека.

Злоумышленники организовали изготовление и сбыт марихуаны и амфетамина. При этом они обустроили шесть мощных нарколабораторий. Для конспирации места изготовления наркотиков функционировали в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях, а также в Киеве.

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«Сбыт наркотиков злоумышленники организовали через мессенджеры. К «покупателям» товар попадал через так называемые «закладки». Большинство участников группы уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений», — отметил Вячеслав Сафонов.

В ходе обысков полицейские изъяли более двух килограммов каннабиса и килограмм амфетамина, около 300 килограммов прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков. По ценам «черного рынка» общая стоимость изъятых наркотиков составляет 1,5 миллиона гривен.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 56

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