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Ёлкин смешной карикатурой изобразил отмену карантина

Главная » Последние новости » Новости общества » Ёлкин смешной карикатурой изобразил отмену карантина
 
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Карикатурист показал, как бы выглядела сказка о Золушке в современных карантинных реалиях

Известный карикатурист Сергей Ёлкин показал, как бы после досрочной отмены карантина выглядели персонажи известной сказки о Золушке:, информирует enovosty.com/news.

Ёлкин смешной карикатурой изобразил отмену карантина

Вместе с тем, комментаторы отметили, что Золушка рановато выбросила маску, так как масочный режим пока что никто не отменял.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказали о том, что из-за сложной ситуации киевские власти решили принять жесткое карантинное решение.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 383

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