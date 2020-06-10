Ёлкин смешной карикатурой изобразил отмену карантина

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Карикатурист показал, как бы выглядела сказка о Золушке в современных карантинных реалиях

Известный карикатурист Сергей Ёлкин показал, как бы после досрочной отмены карантина выглядели персонажи известной сказки о Золушке:, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, комментаторы отметили, что Золушка рановато выбросила маску, так как масочный режим пока что никто не отменял.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказали о том, что из-за сложной ситуации киевские власти решили принять жесткое карантинное решение.