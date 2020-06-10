«Худший кошмар»: Ведущий инфекционист США назвал единственный способ остановить коронавирус

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Ведущий американский инфекционист считает, что борьба с коронавирусом ещё очень далека от завершения

Ведущий инфекционист Соединенных Штатов Америки доктор Энтони Фаучи, советник Белого дома в вопросах здравоохранения и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний считает, что борьба с COVID-19 ещё очень далека от завершения. Кроме того, он назвал новую болезнь своим худшим кошмаром, информирует enovosty.com/news.

Известный инфекционист рассказал о том, что понимал, что такая пандемия может накрыть планету, но и подумать не мог, что вирус настолько быстро будет распространятся по всем уголкам мира.По словам Фаучи, эффективно передаваемая болезнь может распространиться по всем странам за полгода-год, но в данном случае коронавирусу понадобился всего месяц. «За четыре месяца он опустошил мир», — заявил известный американский ученый во время видеоконференции.

Также, по словам сотрудника Белого дома, COVID-19 намного сложнее вируса иммунодефицита человека. Дело в том, что степень тяжести вызываемой болезни очень варьирует у разных людей. Это может быть либо полное отсутствие, либо летальные последствия. Энтони Фаучи подчеркнул, что пока что очень мало известно о вирусе, а единственным способом остановить его распространение, считает только вакцинацию.