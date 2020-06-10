Турборежим сменил режим тормоза: Зеленский запустил информацию о вероятности досрочных выборов в Верховную Раду, — Бутусов

Главная » Последние новости » Новости общества » Турборежим сменил режим тормоза: Зеленский запустил информацию о вероятности досрочных выборов в Верховную Раду, - Бутусов Турборежим сменил режим тормоза: Зеленский запустил информацию о вероятности досрочных выборов в Верховную Раду, - Бутусов

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Президент Украины Владимир Зеленский, по данным источников в Офисе Президента, запустил информацию о вероятности досрочных выборов в Верховную Раду, кадровых замен в правительстве, и совмещения досрочных выборов с местными в октябре.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист, главный редактор ЦензорНЕТ Юрий Бутусов.

«Зачем президент пытается припугнуть монофракцию досрочным роспуском — очевидно. Отношения с депутатскими группами во фракции «Слуга народа» зашли в тупик, турборежим сменил режим тормоза. При голосовании по ключевым законопроектам президент раздал много обязательств по кадровым назначениям, дальше расторговывать нечего, информирует enovosty.com/news.

Замены в правительстве без решений Верховной Рады невозможны. Провал голосования по Саакашвили показал, что монофракция на просьбы и намеки президента уже не реагирует, и умеет говорить президенту «нет». И как тут менять эффективных министров, как тут назначать новых, если результат непредсказуем?», — утверждает Бутусов.

По словам журналиста, депутаты понимают, что любые новые выборы не ослабят эту зависимость, а усилят, ведь повторить результат монобольшинства уже не удастся.

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«Вот что президент намерен реализовать в полном объеме — обеспечить перед выборами эффектную картинку для телеканалов. Во-первых, Зеленский собирается объехать всю страну для встреч с избирателями. Во-вторых, власти собираются предъявить значительное число новых подозрений и задержаний, показать, что хотя бы посадить в тюрьму или привлечь к суду самых известных представителей прошлой власти они сумели. Все силовики получили соответствующие задачи, ожидается много информационных поводов в ближайшее время. В-третьих, правительство планирует под выборы повысить социальные выплаты для самых нуждающихся социальных групп.

Провалиться на местных выборах президенту нельзя — ведь его власть строится не на структурных реформах, не на институтах, не на кадровой работе, а сугубо на личном рейтинге. Рейтингом жертвовать нельзя. А рейтинг можно удержать только одним путем — выстроив взаимовыгодные отношения с владельцами крупнейших телевизионных холдингов — Коломойским, Пинчуком, Ахметовым, Медведчуком. Пока телеканалы лояльны — рейтинг стабилен», — написал Юрий Бутусов.