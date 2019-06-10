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В киберполиции рассказали, как защитить средства на банковских картах

Главная » Последние новости » Новости общества » В киберполиции рассказали, как защитить средства на банковских картах
 
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В киберполиции рассказали о наиболее распространенной схеме мошенничества и посоветовали, как защитить денежные средства на банковских картах

В киберполиции получено рекордное число обращений граждан относительно незаконных снятий денежных средств с банковских карточек. Как уберечься от мошенников рассказали на сайте Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Для защиты своих денежных средств, в первую очередь, необходимо использовать официальные приложения онлайн-банкинга.

В киберполиции рассказали, как защитить средства на банковских картах

Кроме того, в киберполиции сообщили, что наиболее распространенным видом мошенничества является перевыпуск сим-карты мобильного телефона, к которой привязана банковская карта. После этого мошенники звонят жертве с разных номеров телефонов, что позволяет аферистам знать о последних принятых звонках жертвы. И переводят незначительные средства на номер мобильного телефона жертвы, что также позволяет знать срок и сумму последнего пополнения мобильного телефона. После этого мошенники обращаются к мобильному оператору с просьбой о восстановлении сим-карты, меняют пароль онлайн-банкинга и получает полный доступ к средствам жертвы.

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В киберполиции рассказали, как защитить средства на банковских картах

С целью минимизации рисков в киберполиции рекомендуют не называть номер телефона, связанный с банковской картой, третьим лицам, использовать только официальные приложения интернет-банкинга, подключить у оператора связи услугу дополнительного пароля для совершения транзакций по своей SIM-карте и использовать только проверенные интернет-ресурсы для оплаты товаров и услуг онлайн.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 271

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