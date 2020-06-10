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Украина должна отстаивать свои национальные интересы и защищать экономику, — Егор Киян

Главная » Последние новости » Новости общества » Украина должна отстаивать свои национальные интересы и защищать экономику, - Егор Киян
 
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Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о запуске в Украине новой 18-месячной программы Stand-by

С вопросом относительно влияния кредита на экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что при заключении соглашения с МВФ Украина должна отстаивать свои национальные интересы и защищать экономику

«Данный кредит имеет неоднозначное значение. По факту нам одобрили кредит на 5 млрд долл, но первый транш поступит в размере 2,1 млрд долл. Он стабилизирует экономику, но его через полгода необходимо будет возвращать. Также был подписан меморандум и остальные сопровождающие документы. Украина согласилась на довольно неоднозначные условия в новом меморандуме и, соответственно, нам необходимо их будет выполнять. Но дело в том, что у Украины было три варианта, как вести диалог с МВФ. Или договариваться о реструктуризации выплат для того, чтобы отсрочить момент выплат в рамках существующих программ, а сэкономленные деньги можно было бы направить в экономику. Можно было бы вести диалог в плане получения транша на борьбу с коронавирусом. Эти транши выделялись всем странам без особых условий для того, чтобы спасать экономику от карантинных мер и побочных эффектов. Транш выделялся в размере 2 млрд долл и особых условий не было. Эти деньги возвращать надо было бы. Они кредитные и дешевые, но без особых условий. Почему государство Украины не согласилось на первые два варианта? Тут очень сложно дать ответ. Возможно, некоторая неопределенность в государстве, кадровые перестановки, новые люди, нацеленность на определенные реформы и поэтому вести диалог с МВФ было сложнее. Получается так, что диалог с МВФ был изначально неправильно выстроен и государство использовало третий вариант. А третий вариант был как-раз договориться или по программе IFF или по программе Stand-by. И почему-то государство пропустило первый вариант и второй вариант. Хотя вторая опция была бы самой оптимальной. Согласились на третий вариант. В результате мы получили те же самые деньги, но для дальнейшей работы с этими деньгами и получения следующего транша нам необходимо будет выполнять условия МВФ.

Тут уже необходимо будет балансировать. Если при втором варианте помощи борьбы с коронавирусом особых условий не требовалось, то сейчас необходимо балансировать между необходимостью обеспечения роста и принятием реформ, которые имеют неодназначное социальное влияние. Потому что, чем больше Украина берет денег по этой программе, тем жестче становятся условия. Пока эта тонкая грань между жесткими условиями и помощью экономике не нарушена. Но мы с каждым годом все ближе и ближе продвигаемся к той точке, когда эта грань будет нарушена и деньги МВФ будут скорее вредить. И это произойдет, если мы перестанем отстаивать свои национальные интересы и защищать свою экономику.

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Используя другие опции и ведя более сильный диалог можно было бы добиться лучшего результата и эти деньги могли бы принести большую помощь экономике, чем тот транш, который был выделен. Конечно, тот транш, который будет выделен, все равно принесет пользу. Он пойдет в золотовалютный резерв. Он не будет напрямую стимулировать экономику, но какой-то запас прочности в золотовалютных резервах и уверенность НБУ в завтрашнем дне он обеспечит. Для того, чтобы эта польза была, исходя из условий транша, государству ну очень хорошо надо будет постараться, чтобы этот кредит пошел на пользу, а не во вред. Потому что через полтора года нам необходимо эти деньги возвращать.

Поэтому будем надеяться, что правительство сможет правильно выстроить политику, потому что на данный момент в экономике работает только монетарное крыло. У нас эффективно работает НБУ, который способен хоть как-то регулировать экономические процессы. Как мы видим курс гривны держится, инфляция не растет, то есть НБУ справляется на 5+. А вот фискальные методы, которые не зависят от НБУ, это налоговая политика, стимулирующая политика государства пока что не работают. Если два крыла — монетарная и фискальная политика — заработают, то будет значительный экономический эффект. Но будем надеяться, что те программы, которые нам прописал МВФ, не ограничат рост. И те реформы, которые прописаны в меморандуме, будут должным образом приниматься без лоббирования чужих интересов. Потому что, к сожалению, некоторые стейкхолдеры перекручивают требования МВФ в своих интересах. В частности, под необходимостью приватизации у нас приватизировались очень дешево многие объекты. Хотелось бы, чтобы реформы внедрялись прозрачно и прямолинейно», — сообщает Егор Киян


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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