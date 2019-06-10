СБУ заблокировала деятельность крупнейшего конвертационного центра

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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины заблокировали деятельность крупнейшего межрегионального конвертационного центра

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины и подразделения налоговой милиции ГУ ДФС в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов и незаконного перевода средств из безналичной формы в наличные.

Задокументировано, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты производства использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Через них «клиенты» документально оформляли бестоварные операции якобы о предоставлении определенных услуг или поставки товаров. За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали клиентам за «вознаграждение» в виде процентов от суммы конвертации.

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По предварительной оценке, общий оборот средств предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в течение 2018-2019 годов составил более 200 000 000 гривен. По результатам восемнадцати санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела на территории Днепра и Запорожья, правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных предприятий, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карточки, подтверждающие проведение противоправных сделок, и огнестрельное оружие. Продолжается досудебное расследование.