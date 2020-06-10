Посольство Украины во Франции упрекнуло «Danone». Там сделали важный шаг

Главная » Последние новости » Новости общества » Посольство Украины во Франции упрекнуло "Danone". Там сделали важный шаг Посольство Украины во Франции упрекнуло "Danone". Там сделали важный шаг

Закрыть Отправить

Посольство Украины во Франции возмущено рекламой компании Danone с российским актером Михаилом Пореченковым, который в 2014 году вместе с боевиками стрелял по украинским военным в донецком аэропорту.

Об этом говорится в сообщении посольства в фейсбуке, информирует enovosty.com/news.

«Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность — не повод забывать о моральности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?», — говорится в сообщении.

Позже украинский посол поделился новостью о важном шаге со стороны Danone

Читайте: "Семеновна, нам скоро всем пи....": Ролик на на госТВ Беларуси "взорвал" Сети (ВИДЕО)