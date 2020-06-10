Первый предприниматель получил рефинансирование кредита под 0%

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Первый предприниматель получил рефинансирование кредита под 0% в рамках обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

В рамках обновленной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» АО КБ «ПРИВАТБАНК» рефинансировал первому предпринимателю кредит на сумму 1,1 млн грн под 0% до конца марта 2021 года, информирует enovosty.com/news.

Банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). В частности, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн гривен.

«Банки-партнеры программы государственной поддержки уже прорабатывают заявки от предпринимателей в соответствии с нашими антикризисными инициативами. Бизнес получит нулевые ссуды, сохранит свой бизнес и рабочие места, а государство оплатит проценты по этим займам», — комментирует Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.