Нацполиция блокировала деятельность наркоторговцев

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На Буковине Нацполиция блокировала деятельность наркоторговцев

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями полиции Буковины во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установили пути поступления наркотических и психотропных веществ на территорию Черновцов, информирует enovosty.com/news.

Во время расследования полицейские разоблачили противоправную деятельность трех черновчан. Члены преступной группы продавали наркотические средства и психотропные вещества через интернет методом так называемых «закладок».

Правоохранители выяснили, что 23-летний житель Черновцов организовал канал поступления наркотиков на Буковину. К преступной деятельности он привлек семейную пару в возрасте 25 и 20 лет. В арендованном гараже сообщники расфасовывали наркотические средства и психотропные вещества для дальнейшего сбыта на территории Черновцов.

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Оперативники Управления противодействия наркопреступности и следственные ГУНП в Черновицкой области задержали членов группы, когда те доставляли свой «товар» по маршруту. В автомобиле правонарушителей полицейские изъяли более 75 готовых «закладок» и другие доказательства их причастности к торговле наркотиками. Все изъятое сотрудники полиции направили на экспертизу в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.