Контрразведка задержала шпиона, который работал на российскую военную разведку (ВИДЕО)

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В Харькове контрразведка задержала шпиона, который работал российскую военную разведку

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове гражданина Украины, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что агент был завербован спецслужбами страны-агрессора во время выезда в РФ. Российские кураторы выбрали ему псевдоним «Сумрак» и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом из воинских частей, дислоцирующихся в Харьковской области. В рамках уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора «Сумраком» информации с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил.

Правоохранители задержали предателя в центральной части Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации Вооруженных Сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа «секретно».

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