Выезд запрещен: Отныне украинцы могут покинуть территорию страны только по специальному разрешению МИД

Главная » Последние новости » Новости общества » Выезд запрещен: Отныне украинцы могут покинуть территорию страны только по специальному разрешению МИД Выезд запрещен: Отныне украинцы могут покинуть территорию страны только по специальному разрешению МИД

Закрыть Отправить

Посольство Великобритании опубликовало у себя на сайте информацию о том, что гражданам Украины отныне запрещен выезд из страны. Покинуть территорию Украины могут только те граждане, кто проживают за границей.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Великобритании на своей странице в Фейсбук, информирует enovosty.com/news.

Так, согласно новому распоряжению МИД Украины, украинцы, которые имеют вид на жительство в других странах могут покинуть территорию Украины, остальным выезд запрещен.

Те граждане, у которых есть все необходимы для выезда документы, должны обратиться в МИД и получить у него разрешение на то, чтобы покинуть Украину.

Читайте: Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия»

После этого, государство, куда направляется человек, не позже чем за 72 часа будет об этом уведомлено.

Как отметили в Британском Посольстве, подобное решение делает невозможным выезд из Украины тех граждан, кто ранее планировал покинуть страну и уехать на сезонные работы в Великобританию.