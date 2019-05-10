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ТОП-4 полезных совета по воспитанию детей

Главная » Последние новости » Новости общества » ТОП-4 полезных совета по воспитанию детей
 
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Ребенок — большая ответственность. Важно воспитать не только порядочного человека, но и индивидуума, который сможет занять свое место в обществе.

Психологи назвали основные 4 правила, которым нужно следовать при воспитании чада, информирует enovosty.com/news.

Первое правило: не заставляйте ребенка чувствовать постоянное чувство стыда.

Это чувство может спровоцировать развитие огромного количества комплексов, которые могут подпортить жизнь. Может появиться комплекс неполноценности, который породит желание всем угождать. Важно акцентировать внимание только на важных вещах.

Второе правило: поощряйте свое чадо.

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Для ребенка важно слышать от родителей похвалу. Но главное объяснять ему, за что вы его хвалите, тогда педагогический эффект удвоиться.

Третье правило: не держите его в страхе.

Если ваш ребенок будет вас боятся — это может стать огромной психологической травмой детства. Вы должны быть примером для подражания, а также постарайтесь построить доверительные отношения.

Четвертое правило: не унижать.

Унижение может навредить детской психики и стать причиной комплексов и травм.


Автор: Катерина Лукьянчук
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Посещений: 209

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