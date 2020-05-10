Историческое фото: Черчилль у входа в бункер Гитлера в июле 1945

Главная » Последние новости » Новости общества » Историческое фото: Черчилль у входа в бункер Гитлера в июле 1945 Историческое фото: Черчилль у входа в бункер Гитлера в июле 1945

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В самые мрачные дни Второй мировой войны Уинстон Черчилль сыграл ведущую роль в сохранении боевого духа в Британии и привел ее к победе над нацистской Германией.

Фото: Helgi Sharp

На фото Уинстон Черчилль — британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании сидит на стуле Гитлера в окружении военных, информирует enovosty.com/news.

Одна из самых знаменитых цитат Черчилля: «Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!»

В 2002 году актом парламента Черчилль был признан величайшим британцем в истории.

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Напомним, ранее администрация американского президента Дональда Трампа назвала победителями нацизма только США и Великобританию, не упомянув СССР. При том, что страны бывшего Советского союза, в который тогда входила Украина, потеряли убитыми во второй мировой войне более 27 миллионов человек.