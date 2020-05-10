Дети — основные переносчики коронавирусной инфекции, — врач

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Дети, а также та прослойка населения, которая не соблюдает основные гигиенические меры предосторожности, являются основными переносчики коронавирусной инфекции, - убежден экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

Врач приводит пример с сезонной вспышкой гриппа в стране, когда с началом учебного сезона дети сидят в закрытых ,плохо проветриваемых классах, что провоцирует достаточно интенсивное распространение вируса. Но когда показатели по заболеваемости зашкаливают, вводится карантин в школах и садах и сразу же рост числа заболевших как и сам грипп идет на спад, информирует enovosty.com/news.

В отношении коронавирусной инфекции, в отличие от взрослых, которые понимают важность и необходимость соблюдения гигиенических мероприятий, ребенка крайне сложно заставить носить маску, регулярно обрабатывать руки дезинфектором, или отказаться от прикосновений к лицу, что и способствует тому, что ребенок может заразиться и в дальнейшем распространять инфекцию на ближайший круг контактов.

Вместе с тем, большинство детей достаточно легко переносят заболевания, а нередко являются просто бессимптомный его носителями.

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