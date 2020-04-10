СБУ пресекла преступную схему продажи информации из государственных баз данных

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Служба безопасности Украины разоблачила жителя Ивано-Франковска на продаже информации с ограниченным доступом из государственных баз данных

Специалисты по кибербезопасности СБУ зафиксировали, что на специализированных интернет-сервисах появились объявления с предложениями приобрести информацию из баз данных Государственной таможенной и пограничной служб Украины, информирует enovosty.com/news.

Во время проверки выяснилось, что «продавец» под фейковыми учетными записями обещает клиентам данные, в частности, о пересечении границы украинскими гражданами и иностранцами, сроках их пребывания за границей. Такие сведения относятся к информации с ограниченным доступом, несанкционированное распространение которых запрещено законом. Оплату от заказчиков злоумышленник принимал на банковские карточки.

Оперативники спецслужбы установили, что анонимным продавцом является житель Ивано-Франковска, и задокументировали несколько эпизодов продажи им информации с ограниченным доступом. Клиентами злоумышленника были жители разных регионов Украины. В ходе обыска по месту его жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты, ноутбук и планшет, с помощью которых злоумышленник размещал незаконные объявления, и банковские карточки, на которые принимал оплату «услуг».

Материалы уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, относительно несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, передано в суд.

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Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Управления СБ Украины в Ивано-Франковской области совместно с отделом противодействия киберпреступности Нацполиции под процессуальным руководством Ивано-Франковской местной прокуратуры.