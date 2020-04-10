Полиция готовится к всплеску мародерства и тщательно следит за теми, кто остался без денег

Главная » Последние новости » Новости общества » Полиция готовится к всплеску мародерства и тщательно следит за теми, кто остался без денег Полиция готовится к всплеску мародерства и тщательно следит за теми, кто остался без денег

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Полиция готовится к возможным случаям мародерства и усиливает охрану торговых точек, а также усиливает контроль за приехавшими из-за границы людьми, которые потеряв работу и деньги, могут оказаться с сложной ситуации.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заверил, что полиция готова к возможным случаям мародерства, а также комплексно подходит к решению вопросов безопасности граждан, взяв под контроль тех граждан, которые потеряв работу за границей, вскоре лишаться накоплений, информирует enovosty.com/news.

Полиция также тесно сотрудничает с владельцами торговых площадей, обеспечивая дополнительную охрану помещений.

По словам Клименко, полиция в данном случае отслеживает ситуацию, а также в случае необходимости точечно реагирует на отдельные случаи, также отрабатывает и криминальный мир.

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Клименко привёл в пример США, где толпа разбивала витрины врываясь внутрь магазинов. Глава полиции отметил, что без представителей криминалитета, в данном случае, не обошлось.