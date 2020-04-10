Нацполиция блокировала канал поставки наркотических средств во Львов
Нацполиция блокировала канал поставки наркотических средств из Запорожской области во Львов
9 апреля оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Львовской области увидели прохожего, который вел себя подозрительно и, увидев правоохранителей, пытался убежать, информирует enovosty.com/news.
Полицейские установили личность беглеца — 25-летний львовянин. При проведении проверки полицейские обнаружили у него девять полиэтиленовых пакетов и четыре свертка с наркотическим веществом «каннабис» общим весом около одного килограмма.
Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника сверток с веществом, похожим на психотропное средство «амфетамин» весом около 80 граммов, полиэтиленовые пакеты с одной тысячей таблеток, похожими на психотропное вещество «МДМА», бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое средство «каннабис», электронные весы, а также устройство и средства для изготовления и маркировки психотропных таблеток «МДМА».
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Все изъятое направлено на экспертное исследование. Общая стоимость обнаруженных наркотических и психотропных веществ по ценам «черного» рынка составляет около 600 000 грн. Таким образом полицейские перекрыли канал поставки наркотических средств «каннабис» с Запорожской области во Львов.