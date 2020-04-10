Можно ли коронавирус занести домой на подошвах обуви
Вирусолог Лиза Кросс, в одной из телевизионных программ на британском общественном телеканале Channel 4 рассказала о том, как избежать попадания вируса в дом на подошве обуви.
Вирусолог рекомендует носить одну пару обуви в период пандемии. После пребывания на улице необходимо ставить ее в одно и тоже место в прихожей, подальше от жилой зоны. , информирует enovosty.com/news.
Большинство обуви не имеет пористой подошвы, а как показывают исследования, вирусы живут и не теряют своей активности на гладкой поверхности до 5 дней.
Кроме обуви Лиза Кросс рекомендует также не заносить в жилую зону одежду, в которой человек ходит по улице. По приходу домой необходимо ее аккуратно снять и отправить в стирку, а после — тщательно помыть руки.
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