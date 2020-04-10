Можно ли коронавирус занести домой на подошвах обуви

Главная » Последние новости » Новости общества » Можно ли коронавирус занести домой на подошвах обуви Можно ли коронавирус занести домой на подошвах обуви

Закрыть Отправить

Вирусолог Лиза Кросс, в одной из телевизионных программ на британском общественном телеканале Channel 4 рассказала о том, как избежать попадания вируса в дом на подошве обуви.

Вирусолог рекомендует носить одну пару обуви в период пандемии. После пребывания на улице необходимо ставить ее в одно и тоже место в прихожей, подальше от жилой зоны. , информирует enovosty.com/news.

Большинство обуви не имеет пористой подошвы, а как показывают исследования, вирусы живут и не теряют своей активности на гладкой поверхности до 5 дней.

Кроме обуви Лиза Кросс рекомендует также не заносить в жилую зону одежду, в которой человек ходит по улице. По приходу домой необходимо ее аккуратно снять и отправить в стирку, а после — тщательно помыть руки.

Читайте: 82-летняя женщина избила вора, забравшегося в ее дом