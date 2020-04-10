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Может ли коронавирус передаваться при разговоре?

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Группа ученых из США суммировала данные исследований, посвященных передаче коронавируса при разговоре. Результатами работы поделилось издание Aerosol Science and Technology.

Может ли коронавирус передаваться при разговоре?

Когда человек говорит, он распространяет вокруг себя аэрозольную взвесь, которая состоит из частиц диаметром около одного микрона. Они не видны невооруженным глазом, но могут легко переносить вирусы, в том числе COVID-19. , информирует enovosty.com/news.

Сегодня ясно, что новый коронавирус распространяется главным образом при контакте с зараженными поверхностями, но воздушный путь передачи также требует более тщательного изучения.

Ученые проанализировали данные пациентов с COVID-19, чтобы выяснить, насколько опасны при разговоре зараженные коронавирусом. Чем громче говорит человек, в том числе тот, чьи симптомы еще не проявились, тем большее количество аэрозольных частиц попадает в окружающее пространство.

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Некоторые люди испускают до 10 раз больше частиц при разговоре, чем другие – около 10 частиц в секунду. Десятиминутная речь подобного человека, разговаривающего в нормальном темпе, приведет к появлению невидимого облака, которое могут вдохнуть собеседники или случайные прохожие.

Ученые утверждают, что частицы во время речи могут образовываться во время разрыва жидкой пленки в альвеолах легких, а также из-за вибрации голосовых связок. Поэтому они могут нести вирионы – частицы вируса – содержащиеся в слизи дыхательных путей.

Исследователи отмечают, что вирус COVID-19 может оставаться жизнеспособным и в аэрозолях в течение нескольких часов. Это меньше, чем на поверхности, но достаточно, чтобы заразить окружающих.


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