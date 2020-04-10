Как COVID-19 меняет нас: яркие изображения со всего мира (ФОТО)

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Несколько изображений, которые показывают, как пандемия меняет наш мир.

Нарисованные клиенты, информирует enovosty.com/news.

Многие кафе и рестораны были вынуждены закрыться, чтобы обуздать распространение вируса. Нарисованные покупатели сидят за столиками в кафе Eltana в Сиэтле, штат Вашингтон, где подают только блюда на вынос.

Проповедь для распечаток

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Без людей, которые должны были заполнить скамьи, католический священник Реджинальдо Мансотти проводит мессу. Трансляция службы в церкви Сантуарио-де-Носса-Сеньора-де-Гуадалупе в Бразилии проводилась в прямом эфире по телевидению.

Высокотехнологичные связи

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Многие пожилые люди по всему миру находятся в изоляции от своих семей. Бельгийская компания ZoraBots сделала этого робота для использования в домах пожилых людей, чтобы они могли виртуально общаться со своими близкими.

От ярмарки до полевого госпиталя

Здания по всему миру превращаются во временные больницы и морги, создавая дополнительные возможности во время пандемии. Сербские военные установили кровати в 1-м зале Белградского ярмарочного комплекса для размещения людей с легкими симптомами COVID-19.

Танцы на дороге

Улицы и знаменитые достопримечательности пустынны, поскольку города находятся на карантине. Балерина и исполнительница Эшли Монтегю танцует на пустой Таймс-сквер в Нью-Йорке, который стал эпицентром коронавируса в США.

Пустые полки в магазинах

Панические покупки и накопление запасов привели к опустевшим полкам в магазинах, например, в этом британском супермаркете.

Бесполетная зона

Ограничения на поездки заставили многие авиакомпании приземлить свои самолеты и временно закрыть маршруты. Эти самолеты Delta Air Lines припаркованы в международном аэропорту Бирмингем-Шаттлсворт в штате Алабама.

Бедственное положение бездомных

Социальное дистанцирование и самоизоляция — не вариант для тех, кто живет на улице. Этот бездомный в Лондоне рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается этот уязвимый слой населения.

Дезинфекция детской площадки

Массовые дезинфекционные меры принимаются во всем мире: коронавирус выживает на поверхности в течение нескольких часов. Здесь муниципальные работники дезинфицируют детскую игровую площадку в Эскобедо на окраине Монтеррея, Мексика.

Благодарность медицинскому персоналу

Широко распространенная поддержка и признательность медицинскому персоналу, были продемонстрированы ​​во всем мире. Несколько стран провели скоординированные демонстрации своей благодарности с аплодисментами. Мужчина выражает благодарность работникам здравоохранения возле больничного центра Элмхерст в Квинсе, Нью-Йорк.

Символ надежды

Люди прилагают общие усилия, чтобы поддерживать хорошее настроение. Жители Великобритании следуют примеру Италии, выставляя радуги в окнах, чтобы заставить прохожих улыбаться.

Источник: Weforum