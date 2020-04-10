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Как COVID-19 меняет нас: яркие изображения со всего мира (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Как COVID-19 меняет нас: яркие изображения со всего мира (ФОТО)
 
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Несколько изображений, которые показывают, как пандемия меняет наш мир.

Нарисованные клиенты, информирует enovosty.com/news.

коронавирус опасается эпидемия пандемическое заболевание инфекция загрязнение санитария распространение вирус здравоохранение

Многие кафе и рестораны были вынуждены закрыться, чтобы обуздать распространение вируса. Нарисованные покупатели сидят за столиками в кафе Eltana в Сиэтле, штат Вашингтон, где подают только блюда на вынос.

Проповедь для распечаток

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коронавирус опасается эпидемия пандемическое заболевание инфекция загрязнение санитария распространение вирус здравоохранение

Без людей, которые должны были заполнить скамьи, католический священник Реджинальдо Мансотти проводит мессу. Трансляция службы в церкви Сантуарио-де-Носса-Сеньора-де-Гуадалупе в Бразилии проводилась в прямом эфире по телевидению.

Высокотехнологичные связи

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Бельгиец Джозеф Гууи, 93 года, рассматривает робота, предоставляемого бельгийской компанией ZoraBots бесплатно для домов пожилых людей, чтобы они могли виртуально общаться со своими близкими, несмотря на запрет посещений для борьбы с распространением коронавируса (COVID-19) , в Остенде, Бельгия, 16 марта 2020 года. REUTERS / Yves Herman - RC22LF9U6VDX

Многие пожилые люди по всему миру находятся в изоляции от своих семей. Бельгийская компания ZoraBots сделала этого робота для использования в домах пожилых людей, чтобы они могли виртуально общаться со своими близкими.

От ярмарки до полевого госпиталя

Сербские военные расставляют кровати в зале 1 Белградской ярмарки для размещения людей, страдающих легкими симптомами коронавирусной болезни (COVID-19) в Белграде, Сербия, 24 марта 2020 года. REUTERS / Marko Djurica TPX ИЗОБРАЖЕНИЯ ДНЯ - RC2BQF92ANMK

Здания по всему миру превращаются во временные больницы и морги, создавая дополнительные возможности во время пандемии. Сербские военные установили кровати в 1-м зале Белградского ярмарочного комплекса для размещения людей с легкими симптомами COVID-19.

Танцы на дороге

Балерина и исполнительница Нью-Йорка Эшли Монтегю надевает противогаз, когда она танцует на Таймс-сквер, поскольку вспышка коронавирусной болезни (COVID-19) продолжалась в Манхэттене, Нью-Йорк, США, 18 марта 2020 года. REUTERS / Andrew Kelly TPX IMAGES ДНЯ - RC27NF96FEV5

Улицы и знаменитые достопримечательности пустынны, поскольку города находятся на карантине. Балерина и исполнительница Эшли Монтегю танцует на пустой Таймс-сквер в Нью-Йорке, который стал эпицентром коронавируса в США.

Пустые полки в магазинах

Покупатель кладет свою тележку рядом с пустыми полками в магазине Sainsbury в Харпендене, поскольку распространение коронавирусной болезни (COVID-19) продолжается в Харпендене, Великобритания, 18 марта 2020 года. REUTERS / Peter Cziborra - RC2HMF9U96QK

Панические покупки и накопление запасов привели к опустевшим полкам в магазинах, например, в этом британском супермаркете.

Бесполетная зона

Пассажирские самолеты Delta Air Lines видны припаркованными из-за сокращения рейсов, сделанного для замедления распространения коронавирусной болезни (COVID-19), в международном аэропорту Бирмингем-Шаттлсворт в Бирмингеме, штат Алабама, США, 25 марта 2020 года. REUTERS / Elijah Nouvelage TPX ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕНЬ - RC2CRF9XMQVD

Ограничения на поездки заставили многие авиакомпании приземлить свои самолеты и временно закрыть маршруты. Эти самолеты Delta Air Lines припаркованы в международном аэропорту Бирмингем-Шаттлсворт в штате Алабама.

Бедственное положение бездомных

Бездомный мужчина держит знак возле станции метро Вестминстер, поскольку распространение коронавирусной болезни (COVID-19) продолжается в Лондоне, Великобритания, 19 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Ханна Маккей TPX ИЗОБРАЖЕНИЯ ДНЯ - RC2YMF9B01N6

Социальное дистанцирование и самоизоляция — не вариант для тех, кто живет на улице. Этот бездомный в Лондоне рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается этот уязвимый слой населения.

Дезинфекция детской площадки

Муниципальные работники проводят дезинфекцию общественных мест в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) в Эскобедо на окраине Монтеррея, Мексика, 28 марта 2020 года. REUTERS / Daniel Becerril TPX ИЗОБРАЖЕНИЯ ДНЯ - RC2DTF9W5MFZ

Массовые дезинфекционные меры принимаются во всем мире: коронавирус выживает на поверхности в течение нескольких часов. Здесь муниципальные работники дезинфицируют детскую игровую площадку в Эскобедо на окраине Монтеррея, Мексика.

Благодарность медицинскому персоналу

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Широко распространенная поддержка и признательность медицинскому персоналу, были продемонстрированы ​​во всем мире. Несколько стран провели скоординированные демонстрации своей благодарности с аплодисментами. Мужчина выражает благодарность работникам здравоохранения возле больничного центра Элмхерст в Квинсе, Нью-Йорк.

Символ надежды

Тео Клэй смотрит в окно рядом с нарисованной от руки картиной радуги в Ливерпуле, поскольку распространение коронавирусной болезни (COVID-19) продолжается. Ливерпуль, Великобритания, 25 марта 2020 года. REUTERS / Phil Noble - RC20RF9PVHJG

Люди прилагают общие усилия, чтобы поддерживать хорошее настроение. Жители Великобритании следуют примеру Италии, выставляя радуги в окнах, чтобы заставить прохожих улыбаться.

Источник: Weforum


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2830

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