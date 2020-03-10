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В ВОЗ рассказали, сколько и как лечатся от коронавируса

Главная » Последние новости » Новости общества » В ВОЗ рассказали, сколько и как лечатся от коронавируса
 
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Инфицированные коронавирусом смогут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов

При тяжелой форме коронавирусе больным может понадобиться несколько месяцев для полного выздоровления. Такая информация появилась от исполнительного директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Мацка Райана. По его словам, новая болезнь лечится на протяжении шести недель. Во Всемирной организации здравоохранения также рассказали о том, что на сегодня нет лекарств, которые бы лечили коронавирус. Для выздоровления инфицированным людям нежен должный уход и лечение всех симптомов, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, ранее в Китае рассказали о том, что эпидемия коронавиурса может пойти на спад не раньше июня. Сегодня стало известно о первой смерти в Канаде. Также, в Европе не осталось ни одной страны, где бы не был зафиксирован по крайней мере один случай заболевания коронавирусом.

Отметим, в Украине также зафиксирован случай заболевания коронавирусом. Повторный тест подтвердил, что украинец действительно заразился этой болезнью. Уже завтра, 11 марта, его должен осмотреть врач ВОЗ.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 703

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