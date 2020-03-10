В Аграрном Реестре зарегистрировались уже более 600 агропроизводителей

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В Минэкономике сообщили, что в Государственном Аграрном Реестре зарегистрировались уже более 600 агропроизводителей

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что закончилась первая фаза реализации пилотного проекта «Государственный Аграрный Реестр», информирует enovosty.com/news.

Во время пилотного проекта мобильные группы посетили 18 ОТГ в 6 областях (Киевская, Черкасская, Волынская, Львовская, Николаевская и Одесская). В ходе регистрации были внесены сведения о 606 хозяйствах, общий земельный банк которых составил 125,9 тыс. га. По формам хозяйствования более половины зарегистрированных составили фермерские хозяйства.

«Первая фаза пилотирования Государственного Аграрного реестра закончилась. Нам удалось протестировать систему, провести плодотворную работу в ОТГ и рассказать сельскохозяйственным производителям о работе Государственного Аграрного реестра и его функциях. Следующий этап внедрения — доработка выявленных недостатков, включая внесение изменений, предложенных аграриями, и дальнейшее масштабирование работы аграрного реестра», — сообщил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий

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