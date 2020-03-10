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СБУ блокировала контрабанду контрафактных сигарет в ЕС

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Сотрудники СБУ блокировали крупную контрабанду контрафактных сигарет в ЕС

Служба безопасности Украины блокировала масштабную схему незаконной переправки оптовых партий контрафактных табачных изделий в страны Евросоюза, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали механизм нелегального производства подакцизной продукции. Готовый товар фигуранты планировали незаконно транспортировать за границу для сбыта на территории европейских стран.

СБУ блокировала контрабанду контрафактных сигарет в ЕС

Правоохранители остановили в Волынской области транспортное средство участников группы. Во время его проверки сотрудники СБУ обнаружили 500 000 пачек контрафактных сигарет на общую сумму 15 млн грн. Обнаруженный товар фигуранты пытались незаконно переправить через госграницу.

Читайте: СБУ пресекла реализацию контрафактных сигарет

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности. Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, следователями Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 247

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