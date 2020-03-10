Киберполиция разоблачила мошенническую схему оформления онлайн-кредитов

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Киберполиция разоблачила преступников, которые под предлогом помощи выманивали персональные данные граждан

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в Луганской области совместно со следователями Луганщины, сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Лисичанска разоблачили двух жителей Северодонецка, которые мошенническим путем завладели деньгами граждан, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что мошенническая схема выглядела так: злоумышленники под легендой помощи в перечислении денег от своего родственника из Польши просили граждан предоставить свои персональные данные и банковские карточки. После завершения процедуры перевода фигурант обещал вознаграждение — 1000 грн. Обычно они выбирали молодежь и подростков.

На самом деле после получения всей необходимой информации злоумышленники оформляли онлайн-кредиты в различных финансовых учреждениях. Таким образом гражданам был нанесен ущерб в размере около 150 000 гривен. Правоохранители провели обыски по местам проживания преступников. Были изъяты телефоны, банковские карты, компьютерная техника, а также наркотические вещества.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения. Им грозит до восьми лет заключения. Досудебное расследование продолжается.