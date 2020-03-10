Кабмин назначил и.о. министра Минэкономразвития

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Кабинет министров назначил замминистра Павла Кухту и.о. министра Минэкономразвития

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта на своей странице в Facebook написал, что Кабинет министров назначил его временно исполняющим обязанности министра Минэкономразвития, информирует enovosty.com/news.

Кухта отметил, что согласно решению правительства на него было возложено временное исполнение обязанностей министра, а приоритетной задачей команды министерства будет продолжение реформ.

И.о. министра подчеркнул, что важно обеспечить, чтобы реформы и изменения, которые были запущены за время работы прошлого правительства (рынок земли, реформа госпредприятий, запуск приватизации, создание инструментов для привлечения инвестиций и другие), продолжались на благо украицев и не пропали бесследно

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Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром.