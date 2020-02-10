Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

10.02.2020 г.
20:13Боевики заставляют жителей Донбасса менять паспорта
19:55Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)
19:51Правительство и дальше будет поддерживать политику низкой инфляции, - Милованов
18:51Киевлянам пересчитают стоимость воды и тепла: подробности
18:04Киберполиция блокировала фишинговую схему завладения криптовалютой
16:54В Украине стремительно растет количество ФОПов
16:13В столичном вузе произошел переполох из-за студента из Китая: подробности
Все новости общества

Аналитика

10.02.2020

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф Паразитов
Суд принял решение по Зверобой, двое украинцев заразились новым коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, а Европу потрепал сильнейший ...
07.02.2020

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Украинцев ждет новшество по газу, российским актерам закрыли въезд в Украину, а Великобритания решила отменить часть санкций против Российской Федерации, ...
07.02.2020

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Верховная Рада (ВР) приступила к рассмотрению финальной версии скандального законопроекта о рынке земли. Ко второму чтению в документ внесли 4018 правок. ...

Последние новости

10.02.2020 г.
21:26 По Европе пронесся мощный ураган (ВИДЕО)
20:55 В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима "за терроризм": признание выбивали пытками
20:42 В Мексике жители региона оказались "в осаде" у банд наркокартелей
20:24 Компания Samsung показала новый смартфон со складным экраном (ВИДЕО)
20:13 Боевики заставляют жителей Донбасса менять паспорта
19:55 Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)
19:51 Правительство и дальше будет поддерживать политику низкой инфляции, - Милованов
19:29 Александр Леонов рассказал о влиянии "антикризисного пакета" на экономику: слова расходятся с делами
18:51 Киевлянам пересчитают стоимость воды и тепла: подробности
18:45 Золото дорожает, цены на нефть падают, страны считают экономический ущерб - Reutars
18:25 Война в Сирии: Пятеро турецких военных погибли при артобстреле в Идлибе
18:04 Киберполиция блокировала фишинговую схему завладения криптовалютой
17:38 Нынешняя ситуация с коронавирусом может оказаться лишь верхушкой айсберга, - глава ВОЗ
17:14 В Украине инфляция упала до 3,2%, - Госстат
16:54 В Украине стремительно растет количество ФОПов
16:25 В НБУ рассказали о главных рисках на 2020 год
16:13 В столичном вузе произошел переполох из-за студента из Китая: подробности
15:42 Нафтогаз планирует существенно снизить цену на газ
15:24 Варфоломей назвал распространение фейковых новостей грехом
15:20 Польша собирается менять миграционную политику: как это отразится на украинцах
15:03 Турецкие ДЭПЛ “ТИП-209/1400” стали получать на вооружение комплексы "ЗАРГАНА", - Злой Одессит
15:00 В Мариинском парке неизвестные попытались облить зеленкой памятник (ФОТО)
14:40 Появилась свежая статистика по приложению «Дія» за 4 суток: детали
14:20 В Европе бушует ураган "Киара": яркие фото и видео опасного шторма
14:00 Оскар-2020: самые яркие мемы и комментарии о церемонии награждения
13:45 Американские ВМС получили первый образец обновленного конвертоплана Bell V-22 Osprey
13:30 В Сети появились первые изображения Volkswagen ID.1: что примечательного в новинке (ФОТО)
13:26 Идея создания отдельного министерства спорта объединила политиков и спортсменов – Артур Палатный
13:15 Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира
13:00 В Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение
12:59 Украинцы оценили свое материальное положение
12:47 Украинцы стали реже ехать на заработки. В чём причина?
12:26 Трамп сокращает иностранную помощь. Чего ждать украинцам?
12:22 Получатели субсидий оказались под прицелом. Кто может потерять помощь?
12:14 Алена Дегрик Шевцова: Как Apple Card оживила интерес к металлическим банковским картам
12:00 Россия захотела вернуть послов в Киев: В Украине ответили
11:00 В Минобороны сообщили интересные подробности о призыве в Украине
10:31 Украина нарастит производство мяса птицы
10:17 В РФ объяснили, почему стоит бояться отставки Путина
09:55 Как бесплатно получить 2 гектара земли: В Украине стартовал флешмоб "Отримай свою землю" - детали
09:39 Ситуация на Донбассе: Оккупанты планируют массово отключать электроэнергию
09:05 Экс-пленник "ДНР" раскрыл детали о зверствах боевиков
09:00 В Минобороны анонсировали "сюрприз" с военными билетами
08:44 Сектор Газа запустил ракету по Израилю
08:32 Украинские "жены ИГИЛа" попросили спасти их
08:10 Новинки от OnePlus 2020 года: что нового готовят пользователям
08:00 Стало известно, куда чаще всего ездили украинцы
07:45 Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2019 году
07:26 "Реванш режима Януковича": семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому
07:00 Lockheed Martin совместно с индийской фирмой продвигают истребитель F-21
06:50 Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО)
09.02.2020 г.
21:11 Фото дня: жители Северной Кореи в глубоком поклоне перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира
19:48 РФ существенно упростит предоставление российского гражданства для всех "признанных носителями русского языка"
19:03 Украинцы начали массово покупать подержанные автомобили: лидируют б/у авто от 10 лет
18:36 Биткоин впервые с октября превысил отметку в $10 тысяч
18:20 "Ху из миссис Поклонская?": Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заказала генетическую экспертизу
17:23 США строят новые военные объекты в Сирии на фоне обострения в Идлибе - СМИ
16:50 В России проходят стихийные митинги против карантинных центров для граждан Китая: люди перекрыли дорогу и не пропустили скорую
16:00 Чудеса милосердия: Как выглядят спасенные собаки, у которых почти не было шансов на жизнь (ФОТО)
15:33 Самолет президента Мексики Boeing 787-8 Dreamliner разыграют в лотерею
Все новости »

Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Ведущая новостей камчатского филиала государственной телерадиокомпании РФ Александра Новикова не смогла сдержать смех при записи сюжета о социальных выплатах льготникам.

Видео с ее реакцией выложили в Youtube, информирует enovosty.com/news.

Сначала Новикова вела выпуск как обычно: без эмоций рассказывала о выросших на 3% выплатах. А потом перешла к конкретным суммам. В тексте, который она читала с суфлера, утверждалось, что теперь выплаты по индексированному набору социальных услуг составят 1,5 тысячи рублей. И вот как, согласно этому тексту, льготники могут распорядиться деньгами: 900 рублей потратить на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий для профилактики заболеваний, а «оставшиеся — на проезд до места лечения и обратно».

На этих словах ведущая не смогла сдержать смех: «Извините, я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно старалась не засмеяться! Из полутора тысяч — 900 на медикаменты, 137 на путевку, а остальные — на международный проезд в обе стороны! Вы это читали?».

Дело в том, что мизерная сумма, которую предлагают льготникам в России на путевку  в санаторий составляет в эквиваленте около $2, а на проезд в обе стороны — $7 .

Читайте: Россия захотела вернуть послов в Киев: В Украине ответила


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 621

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде
Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине
Итоги дня: Важная победа над РФ, зарплаты министров по-новому и бой акустическому насилию
Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Все статьи


Читайте также

В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима "за терроризм": признание выбивали пытками
 "Дно и скрепы": В сеть выложили видео репетиции танца на батуте ко дню Победы в РФ
Неожиданная дружба: Сеть поразил койот, который помог барсуку перейти дорогу (ВИДЕО)
 "Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО)
В Индии у жителей многоэтажки из кранов вместо воды начал течь алкоголь
 Лиса, разгуливающая по коридорам, вызвала хаос в британском парламенте - The Guardian (ФОТО)
Шутка о коронавирусе развернула самолет прямо в небе: 240 пассажиров вместо Ямайки вернулись в Канаду
 Не расстанусь со смартфоном: видео "девушка и гаджет" взорвало сеть

Армия

Вертолет Ми-26
Тактический ракетный комплекс «Точка-У»
Радиолокационная станция 80К6М
Беспилотный летательный аппарат Orbiter (Израиль)
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (10007)

В Крыму арестовали бизнесмена, который катался на льве с триколором, славя оккупантов – пришла расплата - Олег Сенцов (7103)

Фото дня: жители Северной Кореи в глубоком поклоне перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира (5900)

В Украине презентовали невероятное видео ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" (ВИДЕО) (5338)

Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО) (3659)

Пожилая пара, живущая в уничтоженном огнем лесу, выхаживает маленьких кенгуру - фоторепортаж из Австралии (3059)

Неожиданная дружба: Сеть поразил койот, который помог барсуку перейти дорогу (ВИДЕО) (2644)

Королева Елизавета II отметила годовщину правления - 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО) (2204)

Стало известно, будут ли украинцы отдыхать в этом году на 8 марта (2203)

ВСУ после долгих испытаний приняли на вооружение неуправляемые ракеты РС-80 (2177)

Персоны

Святослав
ВАКАРЧУК
Валентин
НАЛИВАЙЧЕНКО
Татьяна
МОНТЯН
Дональд
ТРАМП
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) (21756)

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (10015)

В Крыму арестовали бизнесмена, который катался на льве с триколором, славя оккупантов – пришла расплата - Олег Сенцов (7103)


Экономические новости youtube

Алексей Кущ



Loading...

help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 