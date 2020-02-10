Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО) Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)

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Ведущая новостей камчатского филиала государственной телерадиокомпании РФ Александра Новикова не смогла сдержать смех при записи сюжета о социальных выплатах льготникам.

Видео с ее реакцией выложили в Youtube, информирует enovosty.com/news.

Сначала Новикова вела выпуск как обычно: без эмоций рассказывала о выросших на 3% выплатах. А потом перешла к конкретным суммам. В тексте, который она читала с суфлера, утверждалось, что теперь выплаты по индексированному набору социальных услуг составят 1,5 тысячи рублей. И вот как, согласно этому тексту, льготники могут распорядиться деньгами: 900 рублей потратить на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий для профилактики заболеваний, а «оставшиеся — на проезд до места лечения и обратно».

На этих словах ведущая не смогла сдержать смех: «Извините, я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно старалась не засмеяться! Из полутора тысяч — 900 на медикаменты, 137 на путевку, а остальные — на международный проезд в обе стороны! Вы это читали?».

Дело в том, что мизерная сумма, которую предлагают льготникам в России на путевку в санаторий составляет в эквиваленте около $2, а на проезд в обе стороны — $7 .

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