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В Украину возвращается дождливая и снежная погода, — синоптики

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украину возвращается дождливая и снежная погода, - синоптики
 
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Синоптики прогнозируют нашей стране новую волну ухудшения погоды.

Как сообщают в Укргидрометцентре, сегодня, 10 февраля, в Украине еще будет сухая погода. Однако столбики термометра не поднимутся выше 0 градусов. Местами в Украине возможен гололед. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с, информирует enovosty.com/news.

Уже с завтрашнего дня на территорию нашей страны вернутся осадки. В понедельник погода ухудшится в западных и северных регионах, а во вторник — на остальной части. Украинцам следует приготовится к мокрому дождю и снегу. Во всех областях, кроме южных, синоптики прогнозируют ухудшение обстановки на дорогах – возможен гололед.

В начале недели сохранится южный ветер, однако он немного усилится – до7-12 м/с. На западе и востоке страны ожидаются даже порывы до 20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла.

Читайте: В Украину снова идет зима

В Киеве в понедельник и во вторник прогнозируют дождь, переходящий постепенно в мокрый снег.

В среду и четверг в Украине осадки пойдут на спад. В Карпатах похолодает до 12 градусов мороза. В остальных областях температура останется прежней.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 375

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