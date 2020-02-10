СБУ предотвратила убийство активиста, который выступал против незаконной добычи янтаря (ВИДЕО)

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Сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство активиста, который публично выступал против незаконной добычи янтаря

СБУ предотвратила заказное убийство активиста, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях, информирует enovosty.com/news.

Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ получили информацию, что ранее судимый житель Ровно подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Для совершения преступления его организатор передал «киллеру» гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

Правоохранители задержали заказчика в областном центре во время отчета «киллера» перед организатором преступления. По данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия.

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