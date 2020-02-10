Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО) Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО)

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На прошлой неделе большой резонанс вызвало видео, сделанное во время переписки нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы в Верховной Раде с депутатом Госдумы России Владимиром Жириновским.

Жириновский спросил, звонил ли Кива, на что последний поинтересовался, как самочувствие у российского депутата. А позже с помощью нецензурной лексики написал об украинской власти, информирует enovosty.com/news.

В сети тут же подхватили новость и даже создали оригинальную фотожабу, которую опубликовал на своей странице в Facebook Алексей Голобуцкий.