Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

10.02.2020 г.
13:15Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира
07:26"Реванш режима Януковича": семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому
06:50Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО)
09.02.2020 г.
21:11Фото дня: жители Северной Кореи в глубоком поклоне перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира
16:00Чудеса милосердия: Как выглядят спасенные собаки, у которых почти не было шансов на жизнь (ФОТО)
14:52Воду в Крым только после освобождения от оккупантов - Мустафа Джемилев
13:30Как кормят в школах: меню украинских школьников нарушает нормы - Госпотребслужба
Все новости общества

Аналитика

07.02.2020

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Украинцев ждет новшество по газу, российским актерам закрыли въезд в Украину, а Великобритания решила отменить часть санкций против Российской Федерации, ...
07.02.2020

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Верховная Рада (ВР) приступила к рассмотрению финальной версии скандального законопроекта о рынке земли. Ко второму чтению в документ внесли 4018 правок. ...
06.02.2020

Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде

Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, Дія в действии и страсти в Раде
Министерство цифровой трансформации представило свое мобильное приложение "Дія", американскому президенту удалось избежать импичмента, а в Раде пересмотрели ...

Последние новости

10.02.2020 г.
15:03 Турецкие ДЭПЛ “ТИП-209/1400” стали получать на вооружение комплексы "ЗАРГАНА", - Злой Одессит
15:00 В Мариинском парке неизвестные попытались облить зеленкой памятник (ФОТО)
14:40 Появилась свежая статистика по приложению «Дія» за 4 суток: детали
14:20 В Европе бушует ураган "Киара": яркие фото и видео опасного шторма
14:00 Оскар-2020: самые яркие мемы и комментарии о церемонии награждения
13:45 Американские ВМС получили первый образец обновленного конвертоплана Bell V-22 Osprey
13:30 В Сети появились первые изображения Volkswagen ID.1: что примечательного в новинке (ФОТО)
13:26 Идея создания отдельного министерства спорта объединила политиков и спортсменов – Артур Палатный
13:15 Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира
13:00 В Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение
12:59 Украинцы оценили свое материальное положение
12:47 Украинцы стали реже ехать на заработки. В чём причина?
12:26 Трамп сокращает иностранную помощь. Чего ждать украинцам?
12:22 Получатели субсидий оказались под прицелом. Кто может потерять помощь?
12:14 Алена Дегрик Шевцова: Как Apple Card оживила интерес к металлическим банковским картам
12:00 Россия захотела вернуть послов в Киев: В Украине ответила
11:00 В Минобороны сообщили интересные подробности о призыве в Украине
10:31 Украина нарастит производство мяса птицы
10:17 В РФ объяснили, почему стоит бояться отставки Путина
09:55 Как бесплатно получить 2 гектара земли: В Украине стартовал флешмоб "Отримай свою землю" - детали
09:39 Ситуация на Донбассе: Оккупанты планируют массово отключать электроэнергию
09:05 Экс-пленник "ДНР" раскрыл детали о зверствах боевиков
09:00 В Минобороны анонсировали "сюрприз" с военными билетами
08:44 Сектор Газа запустил ракету по Израилю
08:32 Украинские "жены ИГИЛа" попросили спасти их
08:10 Новинки от OnePlus 2020 года: что нового готовят пользователям
08:00 Стало известно, куда чаще всего ездили украинцы
07:45 Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2019 году
07:26 "Реванш режима Януковича": семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому
07:00 Lockheed Martin совместно с индийской фирмой продвигают истребитель F-21
06:50 Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО)
09.02.2020 г.
21:11 Фото дня: жители Северной Кореи в глубоком поклоне перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира
19:48 РФ существенно упростит предоставление российского гражданства для всех "признанных носителями русского языка"
19:03 Украинцы начали массово покупать подержанные автомобили: лидируют б/у авто от 10 лет
18:36 Биткоин впервые с октября превысил отметку в $10 тысяч
18:20 "Ху из миссис Поклонская?": Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заказала генетическую экспертизу
17:23 США строят новые военные объекты в Сирии на фоне обострения в Идлибе - СМИ
16:50 В России проходят стихийные митинги против карантинных центров для граждан Китая: люди перекрыли дорогу и не пропустили скорую
16:00 Чудеса милосердия: Как выглядят спасенные собаки, у которых почти не было шансов на жизнь (ФОТО)
15:33 Самолет президента Мексики Boeing 787-8 Dreamliner разыграют в лотерею
14:52 Воду в Крым только после освобождения от оккупантов - Мустафа Джемилев
14:14 Шторм «Киара»: Самолет британских авиалиний развил рекордную скорость благодаря сильному ветру
13:51 Рост мирового спроса на нефть значительно замедлится - аналитики МВФ
13:30 Как кормят в школах: меню украинских школьников нарушает нормы - Госпотребслужба
13:00 Ситуация накаляется: Турецкая колонна бронетехники вошла в сирийский Идлиб
12:27 26 человек убиты, 57 ранены: Стало известно, почему военнослужащий из Таиланда устроил стрельбу в торговом центре
11:33 Небеса услышали: Дождь на востоке Австралии потушил горевший 74 дня лес и вызвал наводнение
10:00 Ключевая проблема с прослушкой Гончарука в том, что она состоялась, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
09:20 Форс-мажор на сырьевых рынках: Китай отменяет закупки меди и сжиженного природного газа
08:53 Преемник: Президент Туркменистана назначил министром своего сына и создал под него министерство
08:45 СБУ разоблачила некачественное техобслуживание самолетов, которое могло привести к жертвам
08:21 "Мы не будем их вылавливать на улицах": министр обороны заявил, что с 18 лет призывать в ряды ВСУ будут добровольно
08:07 Вниманию водителей: движение по мосту Патона в Киеве частично ограничат - возможны заторы
07:45 Не судьба: В Одессе пытались вернуть памятную доску маршалу Жукову, но она разбилась
08.02.2020 г.
23:07 Наемница "ДНР" сдалась полиции - не выдержала условий "службы"
23:05 Самый популярный папа в Instagram: Как с помощью детей превратить фото в настоящую сказку (ФОТО)
22:10 360 тысяч пользователей уже загрузили водительские удостоверения онлайн через приложение "Дія" - Минцифры
21:45 В Боснии украинцы украли из банкоматов 37 миллионов гривен
20:11 Закон о продаже земли уже утвержден финансовыми аферистами за рубежом. Все правки отклоняются - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
19:44 Шедевры народного творчества: В Киеве открылась выставка уникальных гобеленов ручного ткачества (ФОТО)
Все новости »

Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

На прошлой неделе большой резонанс вызвало видео, сделанное во время переписки нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы в Верховной Раде с депутатом Госдумы России Владимиром Жириновским.

Жириновский спросил, звонил ли Кива, на что последний поинтересовался, как самочувствие у российского депутата. А позже с помощью нецензурной лексики написал об украинской власти, информирует enovosty.com/news.

В сети тут же подхватили новость и даже создали оригинальную фотожабу, которую опубликовал на своей странице в Facebook Алексей Голобуцкий.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 3280

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде
Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине
Итоги дня: Важная победа над РФ, зарплаты министров по-новому и бой акустическому насилию
Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии
Все статьи


Читайте также

В нынешнем законе о рынке земли продажа государственной земли не рассматривается, - Николай Сольский (ВИДЕО)
 Закон о рынке земле будет принят в Раде не раньше средины апреля, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
Александр Дубинский объяснил, почему считает нынешний закон о рынке земли плохим (ВИДЕО)
 Надо поднимать реальный сектор экономики, а не прогибаться перед МВФ, - Юрий Бойко (ВИДЕО)
Недопустимо разрешать иностранным банкам приобретать украинскую землю, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
 Тимошенко считает, что Рада примет земельную реформу на следующей неделе (ВИДЕО)
Мы не будем принимать участие в ночном земельном шабаше, - Наталья Королевская (ВИДЕО)
 В Раде идут закулисные торги, шантаж и скупка голосов за рынок земли, - Сергей Соболев (ВИДЕО)

Армия

Самолет истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II (США)
Боевая разведывательная машина Serval AGF (Германия)
Боевая разведывательная машина ERC Sagaie (Франция)
Бронетранспортер Bison (Канада)
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (8233)

В Крыму арестовали бизнесмена, который катался на льве с триколором, славя оккупантов – пришла расплата - Олег Сенцов (7068)

Фото дня: жители Северной Кореи в глубоком поклоне перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира (5658)

В Украине презентовали невероятное видео ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" (ВИДЕО) (5293)

Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО) (3255)

Пожилая пара, живущая в уничтоженном огнем лесу, выхаживает маленьких кенгуру - фоторепортаж из Австралии (3045)

Неожиданная дружба: Сеть поразил койот, который помог барсуку перейти дорогу (ВИДЕО) (2616)

Стало известно, будут ли украинцы отдыхать в этом году на 8 марта (2201)

Королева Елизавета II отметила годовщину правления - 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО) (2197)

ВСУ после долгих испытаний приняли на вооружение неуправляемые ракеты РС-80 (2154)

Персоны

Петр
МЕЛЬНИК
Михаил
ФРИДМАН
Назар
ХОЛОДНИЦКИЙ
Дмитрий
КОЛЕСНИК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) (21286)

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (8312)

В Крыму арестовали бизнесмена, который катался на льве с триколором, славя оккупантов – пришла расплата - Олег Сенцов (7068)


Экономические новости youtube

Азартные игры




Loading...

help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 