В Сети показали животных, проживающих в Чернобыльской зоне

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В интернете появились снимки животных, которые живут в биосферном заповеднике возле Чернобыльской АЭС.

Фото были опубликованы на Facebook-странице Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, информирует enovosty.com/news.

Все снимки были сделаны Станиславом Гуменюком и сотрудником центра исследований птиц-хищников Сергеем Домашевским.

В ведомстве отметили, что во время обхода заповедника исследователи увидели много животных. Были замечены лошади Пржевальского. Прямо на замерзшей реке Припять выискивала себе добычу грациозная рысь. На лесной тропинке прогуливались олени. В кустах сидела лосиха и два ее детеныша.

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения сообщили, что экспедицию по дороге домой сопровождал дикий кабан.

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Эксперты сошлись во мнении, что в зоне ЧАЭС животные хорошо подготовились к зиме. Они вдоволь упитанные и имеют теплый мех.

Справка. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС имеет площадь 2,6 тыс кв. км. Центром этой территории считают город Чернобыль. Сейчас на территории зоны расположены 11 объектов заповедного украинского фонда. Постепенно отчужденная местность превращается в место жительства редких животных. Здесь водятся медведи, выдры, барсуки, косули, волки и многие другие виды.