Ученые рассказали, почему с возрастом время летит быстрее

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

10.01.2019 г.
14:18Статус украинской стороны – в стороне ли мы? Всемирный легалайз
12:26В Сети показали животных, проживающих в Чернобыльской зоне
12:15Самый богатый человек на планете объявил о разводе с женой
11:21Ученые рассказали, почему с возрастом время летит быстрее
09:37Валерий Дубиль: в 2019 году о приезде врача на дом можно будет забыть
09.01.2019 г.
22:58ТОП-10 признаков, что мужчина будет вам изменять
21:45В Лапландии построили замок Муми-троллей из снега и льда (ВИДЕО)
Все новости общества

Аналитика

09.01.2019575

Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен

Итоги дня: Наказание за Северный поток, стена Трампа и темп роста цен
МВФ спрогнозировал темпы роста цен в Украине в этом году, Трамп обратился к американцам, а Украина первый раз получит канадское оружие, - такими были ...
08.01.20191490

Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ

Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ
Еще одна область переходит из УПЦ МП в ПЦУ, ЦИК регистрирует новых кандидатов в президенты, а снегопады и штормы уносят жизни украинцев и европейцев, ...
08.01.2019557

Уход янки из Земли Сирийской

Уход янки из Земли Сирийской
Озвученные Трампом планы по выводу американских войск из Сирии поначалу были восприняты скептически, поскольку это означает геополитическое отступление ...

Последние новости

10.01.2019 г.
16:40 Ученые нашли в Китае новый опасный вирус
16:38 НБУ оценил потери от нового эмбарго России
16:35 Американский эксперт рассказал о планах НАТО в Черном море
16:09 Убийство Гандзюк: Сделано важное заявление
16:04 Россия угрожает новыми задержаниями украинских судов в Керченском проливе
16:02 Вера в юань лишила Центробанк РФ в 2018 году $5 миллиардов, - "Злой одессит"
15:48 Диетологи определили самый полезный продукт для гипертоников
15:26 Украинские безработные не спешат в центры занятости
15:01 КГГА: Как будет развиваться велоинфраструктура Киева в 2019 году
14:55 Выборы в Украине: Кто такие наблюдатели и как ими стать
14:48 "Не делайте катастрофу": Лукашенко жестко пригрозил России
14:25 Tesla прекращает выпуск двух «бюджетных» электрокаров
14:22 "Россия вернет оккупированный Донбасс": Названа главная причина
14:18 Статус украинской стороны – в стороне ли мы? Всемирный легалайз
13:55 У "Укрзалізниці" новый руководитель
13:45 Ученые зафиксировали 13 новых космических радиовсплесков
13:37 Историк рассказал об истоках конфликта между Украиной и Польшей на почве УПА
13:32 В деле Манафорта всплыли два известных украинских олигарха
13:00 Эксперт прогнозирует подорожание электроэнергии
12:26 В Сети показали животных, проживающих в Чернобыльской зоне
12:25 У Путина чайник на плите кипит, а он пар пытается заткнуть какой-то бумажкой
12:15 Самый богатый человек на планете объявил о разводе с женой
12:10 Назвали овощ, какой поможет избавиться раз и навсегда от перхоти
11:32 В России нашли способ защитить Курилы от Японии
11:21 Ученые рассказали, почему с возрастом время летит быстрее
10:47 Путин вернет разрушенный Донбасс,- мнение
10:04 В ПЦУ рассказали, как будут охранять томос об автокефалии
09:46 Стало известно, с кем Путин хочет договариваться в Украине
09:37 Валерий Дубиль: в 2019 году о приезде врача на дом можно будет забыть
09:22 Назвали главную ошибку Путина
08:45 Трамп не появится в Давосе из-за "шатдауна",- СМИ
08:13 Посла Японии вызвали в МИД России из-за Курил
09.01.2019 г.
22:58 ТОП-10 признаков, что мужчина будет вам изменять
22:42 Назвали продукты для избавления от заложенности носа
22:25 Сайт американского посольства в Украине перестал обновляться из-за блокировки работы правительства США
21:59 Бензиновый кризис в Мексике добрался до столицы
21:45 В Лапландии построили замок Муми-троллей из снега и льда (ВИДЕО)
21:40 Выпущена умная микроволновая печь, умеющая определять блюда
21:21 В центре Таллина появились плакаты про разделение эстонцев и русских (ФОТО)
21:00 Следствие выяснило, что Зайцева могла затормозить, но не сделала этого
21:00 Небоскреб Крайслер-билдинг в Нью-Йорке выставят на продажу
20:43 МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений Токио о Курилах
20:20 На Харьковщине археологи обнаружили удивительный подземный город
19:40 В столице нашли тело парня, который пропал на Рождество
19:00 Названа диета, существенно замедляющая старение мозга
18:15 ТОП-6 овощей, способствующих долголетию
17:50 Земля превратится в пустыню,- NASA
17:11 Канада провела секретные переговоры с КНДР
16:35 США усилит танки «Абрамс» искусственным интеллектом
16:01 Украине будет проще стать членом НАТО, чем ЕС,- Климкин
15:46 США введет санкции против компании, строящей 90% «Северного потока-2»
15:13 Последний срок Путина
15:07 Цена нефти взлетела вверх со "скоростью звука"
14:20 Сохранение России в нынешних границах представляется маловероятным,- Каспаров
13:34 Имперская ловушка для украинцев: Зачем Симоненко идет в президенты, - Портников
13:32 Всемирный банк ухудшил прогноз по Украине на 2019 год
13:31 Глава РПЦ случайно разоблачил кремлевскую армию пропагандистов
13:08 Роль стратегии в торговле на рынке Форекс
12:07 Тимошенко сделала заявление после рождественской литургии в Софии Киевской
11:59 Украина собрала рекордный урожай валюты и готовится его раздавать
Все новости »

Ученые рассказали, почему с возрастом время летит быстрее

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые рассказали, почему с возрастом время летит быстрее
 
Печать Отправить на почту

 

 

Американские ученые выяснили, что, чем старше мы становимся, тем быстрее для нас течет время. Это все связанно с работай нашего мозга.

Один из авторов исследования Адриан Бежан, который является сотрудником университета Дьюка в США, заявил, что с возрастом наш мозг начинает медленно обрабатывать образы, которые ему поступают. В юности для нас много чего существует нового, наш мозг обрабатывает эту новую информацию быстро, и часто нам кажется, что время замедляется. А вот с каждым годом, подчеркивает ученый, наш мозг отстает от физического времени, поэтому мы думаем, что время ускоряется, информирует enovosty.com/news.

Со слов Адриана Бежана, известно, что феномен скоротечного времени напрямую связан с таким явлением, как саккады. Это способность наших глаз смотреть быстро и согласованно в одном направлении. Он уточнил, что у детей фиксация между саккадами намного короче, чем у взрослого человека. Между этими саккадами наш мозг получает визуальную информацию, которую должен успеть принять и обработать.

Эксперт также подчеркнул, что с возрастом наш мозг теряет способность создавать много нейронных связей, их количество значительно уменьшается. Из-за замедления когнитивных процессов кажется, что все вокруг нас постоянно постоянно куда-то бежит.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 873

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен
Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ
Уход янки из Земли Сирийской
Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС
Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС
Все статьи


Читайте также

Ученые нашли в Китае новый опасный вирус
 Ученые зафиксировали 13 новых космических радиовсплесков
Назвали продукты для избавления от заложенности носа
 Ученые рассказали, как научиться засыпать мгновенно
Блондины обладают очень сложным ДНК-кодом,- ученые
 Ученые: У нашей Вселенной существует "двойник" из антиматерии
Назвали точное местонахождение райского сада Эдем
 Ученые назвали худшие технологические достижения 2018 года

Армия

Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла»
Штурмовые винтовки MZ-10 и MZ-15
Комплекс радиоподавления линий управления авиацией «Лиман»
Самоходная гаубица 155-мм AS-90 (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Тина
КАРОЛЬ
Евгеньевич
ЛОЖКИН
Лешек
БАЛЬЦЕРОВИЧ
Джастин
ТРЮДО
Все персоны    >>

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы

Преступление века, день «Ольхи» и подготовка к лету по Ким Чен Ынски: Самое «жаркое» из блогосферы

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 