Ученые рассказали, почему с возрастом время летит быстрее

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Американские ученые выяснили, что, чем старше мы становимся, тем быстрее для нас течет время. Это все связанно с работай нашего мозга.

Один из авторов исследования Адриан Бежан, который является сотрудником университета Дьюка в США, заявил, что с возрастом наш мозг начинает медленно обрабатывать образы, которые ему поступают. В юности для нас много чего существует нового, наш мозг обрабатывает эту новую информацию быстро, и часто нам кажется, что время замедляется. А вот с каждым годом, подчеркивает ученый, наш мозг отстает от физического времени, поэтому мы думаем, что время ускоряется, информирует enovosty.com/news.

Со слов Адриана Бежана, известно, что феномен скоротечного времени напрямую связан с таким явлением, как саккады. Это способность наших глаз смотреть быстро и согласованно в одном направлении. Он уточнил, что у детей фиксация между саккадами намного короче, чем у взрослого человека. Между этими саккадами наш мозг получает визуальную информацию, которую должен успеть принять и обработать.

Эксперт также подчеркнул, что с возрастом наш мозг теряет способность создавать много нейронных связей, их количество значительно уменьшается. Из-за замедления когнитивных процессов кажется, что все вокруг нас постоянно постоянно куда-то бежит.