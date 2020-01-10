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20:42 В Киев прибыл борт с тяжелоранеными героями Донбасса
20:23 "Была ли атака на украинский лайнер случайной ошибкой или намеренным актом террора?", - Бутусов
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СБУ блокировала деятельность мощной хакерской группировки, похищавшей средства госкомпаний

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала деятельность мощной хакерской группировки, похищавшей средства госкомпаний
 
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СБУ блокировала деятельность мощной хакерской группировки, похищавшей средства со счетов госкомпаний

Сотрудники СБУ блокировали деятельность хакерской группировки, участники которой похищали средства со счетов отечественных государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.

Организовали схему трое жителей Одесской и Днепропетровской областей, которые находили уязвимости в функционировании систем электронных денежных переводов госучреждений. Под видом тестирования программного обеспечения, якобы по заданию «главного офиса», они заставляли чиновников раскрывать необходимые им данные для доступа к вычислительной технике госучреждений и счетам в международных электронных платежных системах.

Похищенные средства злоумышленники переводили через систему международных переводов на счета подставных лиц.

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Сотрудники СБУ, в частности, установили причастность хакеров к завладению в октябре 2019 года 200 000 грн запорожского филиала ОАО «Укрпочта». Другие факты противоправной деятельности группировки устанавливает следствие. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и флеш-накопители информации, подтверждающей проведение незаконных операций.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 5

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