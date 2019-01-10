Самый богатый человек на планете объявил о разводе с женой

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Вскоре в мире появится еще один холостой богач. Основатель Amazon Джефф Безос рассказал, что собирается в ближайшее время развестись с супругой.

Новость о разрыве отношений миллиардер разместил на собственной странице в Twitter. Отметим, что с женой он прожил в браке долгих 25 лет, информирует enovosty.com/news.

Безос написал, что планирует сохранить дружеские взаимоотношения с экс-женой. Миллиардер добавил, что у них была чудесная семья, а впереди их ждет невероятное будущее как бизнес-партнеров и родителей.

Отметим, что на данный момент доходы Джеффа Безоса превышают 140 млрд долларов США.

Позже в Twitter появилась и запись самой Маккензи, которая поддержала бывшего мужа в намерении сохранить хорошие отношения.

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Джефф Безос и его жена воспитывают четверых детей. Трое из них — родные. Одну девочку из Китая они усыновили.

На данный момент внимание многих финансистов приковано к разводу самого богатого человека на планете. Специалисты задаются вопросом, был ли у семьи брачный контракт. В случае его отсутствия все доходы Безоса должны разделиться пополам. Поэтому Джефф вскоре вполне может лишиться статуса самого богатого.

В СМИ также появилась информация о том, что причиной развода стал любовный роман между Безосом и актрисой Лорен Санчес.