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20:23 "Была ли атака на украинский лайнер случайной ошибкой или намеренным актом террора?", - Бутусов
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Буковинские полицейские задержали вымогателей, которые требовали 70 000 долл у местного бизнесмена

Главная » Последние новости » Новости общества » Буковинские полицейские задержали вымогателей, которые требовали 70 000 долл у местного бизнесмена
 
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Буковинские правоохранители задержали вымогателей, которые требовали 70 000 долл у местного бизнесмена

Буковинские правоохранители задержали двух мужчин за вымогательство средств у местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Угрожая физической расправой и уничтожением имущества, злоумышленники требовали у своей жертвы 70 000 долларов США.

Правоохранители задокументировали и пресекли преступные действия вымогателей. Во время задержания и обысков у правонарушителей изъято оружие, а также другие доказательства их противоправной деятельности.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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