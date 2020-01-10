Буковинские полицейские задержали вымогателей, которые требовали 70 000 долл у местного бизнесмена

Главная » Последние новости » Новости общества » Буковинские полицейские задержали вымогателей, которые требовали 70 000 долл у местного бизнесмена Буковинские полицейские задержали вымогателей, которые требовали 70 000 долл у местного бизнесмена

Закрыть Отправить

Буковинские правоохранители задержали вымогателей, которые требовали 70 000 долл у местного бизнесмена

Буковинские правоохранители задержали двух мужчин за вымогательство средств у местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Угрожая физической расправой и уничтожением имущества, злоумышленники требовали у своей жертвы 70 000 долларов США.

Правоохранители задокументировали и пресекли преступные действия вымогателей. Во время задержания и обысков у правонарушителей изъято оружие, а также другие доказательства их противоправной деятельности.

Читайте: СБУ блокировала деятельность мощной хакерской группировки, похищавшей средства госкомпаний