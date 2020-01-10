Буковинские полицейские задержали вымогателей, которые требовали 70 000 долл у местного бизнесмена
Буковинские правоохранители задержали вымогателей, которые требовали 70 000 долл у местного бизнесмена
Буковинские правоохранители задержали двух мужчин за вымогательство средств у местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует enovosty.com/news.
Угрожая физической расправой и уничтожением имущества, злоумышленники требовали у своей жертвы 70 000 долларов США.
Правоохранители задокументировали и пресекли преступные действия вымогателей. Во время задержания и обысков у правонарушителей изъято оружие, а также другие доказательства их противоправной деятельности.
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