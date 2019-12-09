Выплачивая пенсии на территории ОРДЛО — мы финансируем терроризм, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

09.12.2019 г.
12:21Мы хотим от ГБР получить ответ: кто отдавал приказы, и кто стрелял на Майдане, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
12:10Украина серьезно усилила военную мощь в Азовском море
11:47Выплачивая пенсии на территории ОРДЛО - мы финансируем терроризм, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
11:38Когда ждать результатов переписи населения
11:17Кремлевский узурпатор будет отыгрывать весь сценарий своего краха до конца, - военный эксперт
11:06Многочисленные правки нардепов поставили на паузу избирательный кодекс, - Роман Лозинский (ВИДЕО)
11:04Первая за долгое время: Что известно о встрече в "нормандском формате"
Все политические новости

Аналитика

05.12.2019

Итоги дня: Призрак "стены", мир Епифания с Филаретом и первая кровь "Слуги народа"

Итоги дня: Призрак стены, мир Епифания с Филаретом и первая кровь Слуги народа
У Зеленского рассказали, когда готовы отгородить Россию стеной, Епифаний рассказал о расколе и нынешних отношениях с Филаретом, а в Раде нардепы подрались ...
05.12.2019

Нормандские гадания

Нормандские гадания
Будущие итоги долгожданной нормандской встречи на высшем уровне, не собиравшейся в таком формате с октября 2015 года, вызвали бурный поток предсказаний, ...
04.12.2019

Итоги дня: Кадровый день, решение Конгресса против РФ и санкционная месть Украины

Итоги дня: Кадровый день, решение Конгресса против РФ и санкционная месть Украины
Конгресс США принял резолюцию о недопущении РФ на саммиты Большой семерки, Кабмин подсчитал прибыль от введения рынка земли, а Украина продлила санкции ...

Последние новости

09.12.2019 г.
12:30 Lockheed Martin оснастит будущие испанские фрегаты новейшими радарами
12:21 Мы хотим от ГБР получить ответ: кто отдавал приказы, и кто стрелял на Майдане, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
12:10 Украина серьезно усилила военную мощь в Азовском море
12:00 Иностранец провел несколько дней в аэропорту "Борисполь" без денег и документов
11:47 Выплачивая пенсии на территории ОРДЛО - мы финансируем терроризм, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
11:40 Милованов рассказал, сколько потеряла Украина из-за агрессии Кремля
11:38 Когда ждать результатов переписи населения
11:17 Кремлевский узурпатор будет отыгрывать весь сценарий своего краха до конца, - военный эксперт
11:06 Многочисленные правки нардепов поставили на паузу избирательный кодекс, - Роман Лозинский (ВИДЕО)
11:04 Первая за долгое время: Что известно о встрече в "нормандском формате"
10:56 Стало известно, когда Путин встретится с Зеленским
10:54 Уйдет в крутое пике: Финансист рассказал, чего ждать от доллара
10:39 Депутаты приезжают в Раду, чтобы поесть в буфете и скупиться в ЦУМе, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
10:29 Крупнейшие алкопроизводители Украины нарушают кассовую дисциплину и не платят налоги, - суды
10:16 В НАТО внезапно пошли на уступки Кремлю
10:14 Украинские фермеры начали продавать яблоки дороже польских коллег. В чём суть?
10:03 Скоро киевлянам придут новые платежки за воду
10:01 Обычная машина решила, что она Tesla и поехала без водителя (ВИДЕО)
10:00 На Банковой - палатки за деньги, а от успеха в «Нормандии» зависит будущее страны, - Елена Мошенец (ВИДЕО)
09:01 В США пообещали Украине помощь против РФ
08:55 Источник назвал неожиданную тактику РФ на "нормандских" переговорах
08:35 Важный прогноз: Ученые подсчитали, как в ЕС изменятся цены на газ
08:00 В САП сделали интересное заявление о "Джокере"
07:54 Война на Донбассе: "Л/ДНР" ударили перед встречей Путина и Зеленского
07:50 Названы автомобили, которые наиболее подвержены появлению ржавчины и коррозии
07:40 Появилось впечатляющее видео первого полета турецко-украинского БПЛА Akıncı (ВИДЕО)
07:30 В Киеве появился новый памятник военным медикам (ФОТО)
07:15 В Сети показали, как выглядят корабли-невидимки на экране радаров (ФОТО)
07:00 В Украине изменят правила дорожного движения: кого это коснется
08.12.2019 г.
15:50 9 декабря в Украине объявят участников первого концессионного конкурса, - Мининфраструктуры
15:10 Ученые: Грипп провоцирует депрессию
14:59 Это транзит российского тока: эксперт требует запретить импорт электроэнергии из Беларуси
14:37 Всемирный банк продолжит урезать кредитование Китая
13:51 На Днепропетровщине горела церковь УПЦ МП
13:00 Синоптики озвучили прогноз погоды на начало следующей недели
12:29 В оккупированном Крыму пригрозили крымским татарам
12:21 Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" спустили на воду (ФОТО)
12:19 Самолеты ВСУ возобновляют полеты с дозаправкой в воздухе
11:53 Разумков: От завтрашних переговоров зависит будущее страны
11:45 Facebook оштрафовали на 4 млн долларов за обман пользователей
11:29 "Очень скучала": София Ротару выступила в Москве
11:21 В Украине заработала Новая таможня: главные шаги реформы
11:12 В результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военный, еще трое — травмированы
11:09 Работа в Великобритании: Джонсон пообещал три новых типа рабочих виз
10:50 Из-за пробок на одесских дорогах женщина родила ребенка прямо в машине
10:06 Пожар в одесском колледже: обнаружены тела еще двух погибших
07:48 Переизбыток сна опаснее недосыпа - исследование
07.12.2019 г.
23:04 Рождественское чудо: спустя два месяца дальнобойщик из Техаса нашел своего напарника-кота (ФОТО)
22:37 ТОП-10 музыкантов с самыми высокими доходами
22:06 Итальянский художник создаёт невероятные оптические иллюзии (ФОТО)
21:31 Из-за сильной засухи знаменитый водопад Виктория обмелел до ручейка (ФОТО)
19:43 Определены продукты, способствующие восстановлению легких курильщика
19:00 В Великобритании испытали генномодифицированный картофель
18:19 Данилов: СНБО согласовал один из сценариев реинтеграции Донбасса
18:10 Зафиксирован первый случай гибели человека во время полета на реактивном ранце
17:40 В польских кинотеатрах перед сеансами будут включать ролик об Украине
17:11 США поддержали Украину накануне Нормандского саммита
15:58 62-летняя фанатка Жозе Моуриньо сделала 38 татуировок в честь своего кумира
15:45 Боевики использовали лазерное устройство на востоке Украины: пострадал военнослужащий
15:18 Трагедия в одесском колледже: полиция готовит сообщение о подозрении двум лицам
Все новости »

Выплачивая пенсии на территории ОРДЛО — мы финансируем терроризм, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Выплачивая пенсии на территории ОРДЛО - мы финансируем терроризм, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

На сегодняшний день у Украины нет технической возможности выплачивать пенсии на временно оккупированных территориях Донбасса, поскольку у государства нет уверенности, что деньги будут доставлены по назначению. Об этом заявил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Он убеждён, что большая часть украинских пенсионеров, которые находятся на территории ОРДЛО, прошли верификацию и приезжают на контролированную территорию Украины, получая все соответсвующие выплаты, которые им полагаются. , информирует enovosty.com/news.

«На сегодня существует проблема с людьми, которые физически не могут приехать, чтобы получить пенсию. Например, лежачие больные. Но, в данном случае, это вина России! Поскольку, согласно всех международным правилам и нормам, только страна-оккупант отвечает за положение дел в стране, которую она окулировала», — отметил Гончаренко.

Вместе с тем, народный депутат пояснил, что считает правильным и справедливым выплату пенсий пенсионерам на оккупированных территориях, поскольку это те деньги, которые люди заработали в течении жизни. Но у государства нет гарантий, что боевики ОРДЛО не воспользуются этими средствами в своих целях, например покупая оружие и убивая из него же украинских граждан.

Читайте: В польских кинотеатрах перед сеансами будут включать ролик об Украине

«Мы не можем наши деньги отдавать в ОРДЛО без контроля государства над тем, дойдут ли они реально до пенсионеров. Как это сделать технически, отдать террористам, чтобы они их раздали пенсионерам? Технической возможности позаботиться о наших гражданах, находящихся на оккупированной территории, на сегодняшний день, у нас нет», — подчеркнул Алексей Гончаренко.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 539

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Критика "венецианки", газовая надежда и неприятный сюрприз для учителей
Итоги дня: Призрак "стены", мир Епифания с Филаретом и первая кровь "Слуги народа"
Нормандские гадания
Итоги дня: Кадровый день, решение Конгресса против РФ и санкционная месть Украины
Страсти вокруг ГБР: почему уволили Трубу и кто станет его преемником
Итоги дня: Перезагрузка ГБР, "красные линии" для Зеленского и две жертвы Трампа
Итоги дня: Злость китайского дракона, новые пенсии и рецепт возвращения Крыма
Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками
Итоги дня: Скандал со свободой слова, угроза для НАТО и сероватая пятница
Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества
Все статьи


Читайте также

Кремлевский узурпатор будет отыгрывать весь сценарий своего краха до конца, - военный эксперт
 Депутаты приезжают в Раду, чтобы поесть в буфете и скупиться в ЦУМе, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
Источник назвал неожиданную тактику РФ на "нормандских" переговорах
 Данилов: СНБО согласовал один из сценариев реинтеграции Донбасса
В польских кинотеатрах перед сеансами будут включать ролик об Украине
 США поддержали Украину накануне Нормандского саммита
Сазонов: Герус – манипулятор, распиаренный им законопроект 2233 сохраняет импорт электроэнергии из России
 Освобождение Крыма и Донбасса, а также контракт по транзиту газу на 10 лет - красные линии для Зеленского, - Юлия Клименко (ВИДЕО)

Армия

Вертолет Ми-26
Пулемет Калашникова модернизированный КМ-7.62
Ракетно-артиллерийская система HIMARS (США)
Зенитно-ракетный комплекс Rapier FSC (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Злата
ОГНЕВИЧ
Лев
ПАРЦХАЛАДЗЕ
Елена
ЛУКАШ
Станислав
КУЛЬЧИЦКИЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками (26119)

В Украине придумали, как разбогатеть на купюре в 1000 гривен (11723)

Украинцам предстоит отдыхать в декабре целых 10 дней (8995)




Экономические новости youtube

Арестович



help


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Дизайн интерьера, от которого хочется и плакать, и смеяться

Все фото »

 