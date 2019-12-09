Выплачивая пенсии на территории ОРДЛО — мы финансируем терроризм, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Выплачивая пенсии на территории ОРДЛО - мы финансируем терроризм, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Выплачивая пенсии на территории ОРДЛО - мы финансируем терроризм, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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На сегодняшний день у Украины нет технической возможности выплачивать пенсии на временно оккупированных территориях Донбасса, поскольку у государства нет уверенности, что деньги будут доставлены по назначению. Об этом заявил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Он убеждён, что большая часть украинских пенсионеров, которые находятся на территории ОРДЛО, прошли верификацию и приезжают на контролированную территорию Украины, получая все соответсвующие выплаты, которые им полагаются. , информирует enovosty.com/news.

«На сегодня существует проблема с людьми, которые физически не могут приехать, чтобы получить пенсию. Например, лежачие больные. Но, в данном случае, это вина России! Поскольку, согласно всех международным правилам и нормам, только страна-оккупант отвечает за положение дел в стране, которую она окулировала», — отметил Гончаренко.

Вместе с тем, народный депутат пояснил, что считает правильным и справедливым выплату пенсий пенсионерам на оккупированных территориях, поскольку это те деньги, которые люди заработали в течении жизни. Но у государства нет гарантий, что боевики ОРДЛО не воспользуются этими средствами в своих целях, например покупая оружие и убивая из него же украинских граждан.

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«Мы не можем наши деньги отдавать в ОРДЛО без контроля государства над тем, дойдут ли они реально до пенсионеров. Как это сделать технически, отдать террористам, чтобы они их раздали пенсионерам? Технической возможности позаботиться о наших гражданах, находящихся на оккупированной территории, на сегодняшний день, у нас нет», — подчеркнул Алексей Гончаренко.