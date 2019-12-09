На Банковой — палатки за деньги, а от успеха в «Нормандии» зависит будущее страны, — Елена Мошенец (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » На Банковой - палатки за деньги, а от успеха в «Нормандии» зависит будущее страны, - Елена Мошенец (ВИДЕО) На Банковой - палатки за деньги, а от успеха в «Нормандии» зависит будущее страны, - Елена Мошенец (ВИДЕО)

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Майдан в Киеве и палатки на Банковой — искусственная попытка по нагнетанию и расшатыванию ситуации в Украине отдельными политическими силами. Об этом заявила депутат от фракции «Слуга народа» Елена Мошенец.

Народный депутат Елена Мошенец убеждена, что политические силы намеренно расшатывают ситуацию с Майданом, пытаясь оказывать давление на Президента Украины Владимира Зеленского. , информирует enovosty.com/news.

«Слухи о том, что собирается Майдан ходили не один раз. Вопрос только в том, на каких принципах он собирается. По мнению нашей фракции «Слуга народа», ситуация искусственно нагнетается и расшатывается. Я лично видела несколько сообщений, как людей собирают, какие им ставят задачи, какие темники разбрасываются между людьми. Мне кажется, тут мало сознательной позиции, тут есть политика и определённое противоречие с пониманием и определением будущего Украины», отметила нардеп.

По ее словам, люди устали от крови и войны на Донбассе, а им пытаются внушить необходимость дальше убивать наших солдат под красивым предлогом любви к родине.

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«Хочется верить, что мы все хотим достичь мира на Донбассе, восстановления нашего контроля над границей и никто не говорит о капитуляции перед агрессором», — подчеркнула Мошенец.

Елена Мошенец, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

Избрана в Верховную Раду Украины на парламентских выборах 2019 года от партии «Слуга народа». Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, член Постоянной делегации Национальной парламентской группы в Межпарламентском Союзе.

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Имеет два высших образования — экономическое и юридическое. Училась в Школе цифровой журналистики Киево-Могилянской академии и проходила стажировку в крупнейших издательствах США. Более десяти лет работала в крупнейших деловых изданиях Украины. В 2013 году стала лучшим журналистом Украины в номинации «Банки. Финансы. Инвестиции» по версии PRESSзвание. Работала на должностях шеф-редактора бизнес / медиа бюро ekonomika +, главного редактора рейтингового издания «Топ-100. Рейтинги крупнейших», заместителя главного редактора портала delo.ua, заместителя главного редактора журнала «Бизнес», руководителя проектов различных изданий.