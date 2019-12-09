Мы хотим от ГБР получить ответ: кто отдавал приказы, и кто стрелял на Майдане, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы хотим от ГБР получить ответ: кто отдавал приказы, и кто стрелял на Майдане, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Мы хотим от ГБР получить ответ: кто отдавал приказы, и кто стрелял на Майдане, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Усиление парламентского контроля за Государственным бюро расследований будет способствовать более динамичному и эффективному расследованию преступлений на Майдане.

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук поделилась своими видением ситуации относительно нынешнего положения дел с расследованием преступлений на Майдане, а также выразила свои ожидания относительно работы обновлённого ГБР по этому делу в будущем. , информирует enovosty.com/news.

«Мы хотим получить ответ, кто стрелял на Майдане, кто отдавал приказы, кто их выполнял. И, что не маловажно, какая степень и мера проступков этих людей. Вы понимаете, что человек, который отдавал приказ и человек, который его выполнял — это разные меры преступления. Общество не знает, что происходило на Майдане и кто виноват», — заявила Верещук.

Нардеп выразила убеждение, что в случае, если расследование и дальше будет неэффективным, у парламента теперь есть все полномочия вызвать и заслушать Главу ГБР относительно данного дела.

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«У нас сейчас есть больше контроля над ДБР, нежели его имел предыдущий созыв Верховной Рады. Мы можем вызвать главу ГБР и заслушать его отчёт. В случае, если результатов расследований на Майдане не будет, мы позовём его в парламент и спросим, в том числе через политические и кадровые решения», — заявила Ирина Верещук.