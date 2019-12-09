Многочисленные правки нардепов поставили на паузу избирательный кодекс, — Роман Лозинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Многочисленные правки нардепов поставили на паузу избирательный кодекс, - Роман Лозинский (ВИДЕО) Многочисленные правки нардепов поставили на паузу избирательный кодекс, - Роман Лозинский (ВИДЕО)

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С повестки дня Верховной Рады был снят избирательный Кодекс, поскольку депутаты прямо в сессионном зале обнаружили большое количество новых правок помимо тех, которые были предложены Президентом Зеленским.

«Это должен был быть не новый избирательный кодекс, а конкретные предложения президента Зеленского. Но депутаты вышли далеко за пределы этих предложений. Новый закон о выборах оставляет юридическую лазейку, для того чтобы можно было оспорить его в Конституционном суде и таким образом вернуть мажоритарку», — убеждён депутат партии «Голос» Роман Лозинский.

Напомним, на заседании Верховной Рады на 14 минуте рассмотрения избирательного Кодекса спикер ВР Дмитрий Разумков вынужден был объявить перерыв по требованию политических партий «Голос» и «Батькивщина» и собрать у себя лидеров фракций.

После непродолжительной дискуссии, было заявлено о переносе рассмотрения данного законопроекта, мотивировав перенос тем, что депутаты не успели ознакомится с документом, поскольку материалы пришли слишком поздно.

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