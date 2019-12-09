Депутаты приезжают в Раду, чтобы поесть в буфете и скупиться в ЦУМе, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Депутаты приезжают в Раду, чтобы поесть в буфете и скупиться в ЦУМе, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Депутаты приезжают в Раду, чтобы поесть в буфете и скупиться в ЦУМе, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Депутат от партия «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко в кулуарах Верховной Рады рассказал как он оценивает работу парламента и правительства за 100 дней.

«Парламент превратился в «совковый» Верховный Совет, где существует только одно мнение и одно большенство. В этом парламенте никто не читает законы. А народные депутаты приезжают в парламент только для того, что чтобы сходить в буфет и ЦУМ. Мы не видим уважение к ВР ни со стороны Президента Зеленского, ни со стороны отдельных депутатов», — заявил Алексей Гончаренко.

Народный депутат, также упомянул и о многочисленных скандалах в стенах парламента. Так, по его мнению, такое количество скандалов не помнит ни один созыв ВР. Именно такие скандалы и нивелируют доверие украинцев к институту парламентаризма в стране.

Вместе с тем, Алексей Гончаренко рассказал и о позитивных моментах работы парламентариев за эти 100 дней.

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«Мы, наконец, ликвидировали «площадки Яценко» и приняли очень важное решение относительно оценки имущества. Теперь все обращения к единой базе будут бесплатные и каждый, кто продаёт и покупает недвижимость, начиная от сарая заканчивая квартирой или домом, больше не будет платить за это неизвестным делкам от 500 до 2000 грн», — рассказал Гончаренко.

Отвечая на вопрос журналистов, налажена ли коммуникация между правительством и парламентом, Алексей Гончаренко посетовал, что нынешнее правительство впервые за долгое время отдаляется от общества, проводя закрытые заседания Кабмина, не допуская на свои заседания СМИ.

Также удивляют нардепа требования заранее предоставлять вопросы в письменной форме, а также некоторые инициативы правительства Гончарука, которые с юмором воспринимаются обществом. Например, речь идет о предложении Кабмина увеличивать рождаемость посредством решения проблем с общежитиями.

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«Это правительство очень слабенькое, этот премьер министр на своём самокате не находит время чтобы доехать до Верховной Рады и встретится с парламентариями. Он появляется здесь изредка», — посетовал нардеп.