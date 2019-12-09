Давид Арахамия подвел итоги 100 дней работы украинского парламента (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Давид Арахамия подвел итоги 100 дней работы украинского парламента (ВИДЕО) Давид Арахамия подвел итоги 100 дней работы украинского парламента (ВИДЕО)

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Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал журналистам, за что испытывает наибольшее чувство стыда и чем очень гордится за прошедшие 100 дней работы Верховной Рады Украины.

«Наиболее стыдно, безусловно, за депутата Романом Иванисова, несмотря на то, что наша вина, как фракции была минимальна, поскольку нам о его судимости не было известно. По реестрам он был чистый. Но за нашего коллегу стыдно, тем более что он мне лично соврал. Уже после того как появилась первая, ещё непроверенная информация, я ему позвонил и спросил, правда ли это? Нам необходимо было понимание внутри партии. Но он меня заверил, что это фейк», — заявил Арахамия, информирует enovosty.com/news.

Народный депутат также отметил, что многочисленные другие скандалы с участием его однопартийцев также нельзя отнести к достижениям этих 100 дней работы парламента.

«Партия «Слуга народа» собрала под своим крылом большое количество разных людей, с разной идеологией, мировоззрениям и взглядами на различные вопросы. Но, несмотря на это и разнообразие мнений, фракции удаётся слаженно и эффективно принимать важные для людей и страны законопроекты, выполняя обещания партии и Президента», отметил Арахамия.

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«Я горжусь очень многими принятыми законами. В частности, законом о легализации добычи янтаря, демонополизацией Укрспирта, из совсем свежих законов в котором я принял активное участие — это закон о новых оборонных государственных закупках, мы наконец предоставили статус участника боевых действий добровольцам, которые пять лет этого ждали. Несмотря ни на что, парламент нынешнего созыва, работал намного эффективнее и слаженнее нежели его предшественники», отметил нардеп.