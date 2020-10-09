Воздушные силы ВСУ пополнились еще одним модернизированным истребителем
Ряды Воздушных сил ВСУ пополнились еще одним модернизированным истребителем!
Об этом рассказали на официальной странице Государственного концерна «Укроборонпром» в facebook, информирует enovosty.com/news.
В сообщении говорится о том, что Львовский авиаремонтный завод передал военным МиГ-29МУ1 после ремонтных работ и модернизации. Основному боевому самолету ВС ВСУ установили оборудование и системы украинских производителей вместо советских и продолжили ресурсные показатели.