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Воздушные силы ВСУ пополнились еще одним модернизированным истребителем

Главная » Последние новости » Политические новости » Воздушные силы ВСУ пополнились еще одним модернизированным истребителем
 
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Ряды Воздушных сил ВСУ пополнились еще одним модернизированным истребителем!

Об этом рассказали на официальной странице Государственного концерна «Укроборонпром» в facebook, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится о том, что Львовский авиаремонтный завод передал военным МиГ-29МУ1 после ремонтных работ и модернизации. Основному боевому самолету ВС ВСУ установили оборудование и системы украинских производителей вместо советских и продолжили ресурсные показатели.

Воздушные силы ВСУ пополнились еще одним модернизированным истребителем


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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