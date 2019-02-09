«Это как наркотик»: В США озвучили, как не «проиграть» Путину Азовское море

Главная » Последние новости » Политические новости » "Это как наркотик": В США озвучили, как не "проиграть" Путину Азовское море "Это как наркотик": В США озвучили, как не "проиграть" Путину Азовское море

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Для эффективного противодействия агрессии со стороны Российской Федерации в Азовском и Черном море, украинцам нужно нарастить вооружение и заниматься поиском новых союзников.

Американский военный деятель, капитан 1-го ранга ВМС США, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах рассказал о том, что Украина развивается, но впереди у неё ещё очень много испытаний. Сейчас нельзя игнорировать происходящее в Азове, так как далее последует Черное море. Это,по мнению военного, будет следующим шагом со стороны Российской Федерации. Украине нужно сбить этого «короля или королеву и поставить им шах и мат». В противном случае — они и далее будут наступать, так как для диктаторов это словно наркотическое вещество, они не могут остановиться, информирует enovosty.com/news.

Гарри Табах отметил, что действия Украины были правильными: украинцы лишний раз не занимались провокациями, набирались военной силы, перестраивались и перевооружались. Он считает, что Украина, в сравнении с 2014 годом стала совершенно новом боевой единицей.

Американский военный считает, что Украине на руку ошибки России. Чем больше она позволяет себе необдуманных шагов, как вот таран суда Украины в Керченском проливе, тем сильнее гневаться будут мировые лидеры. Сейчас Украина не может позволить себе военного противостояние с РФ, но она должна привлекать внимание СМИ и независимых экспертов ко всему тому, что нынче происходит. Мировое сообщество должно формироваться вокруг Украины, что и будет происходить всё активнее, если Россия будет действовать глупо и нерассудительно.