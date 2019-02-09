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Дают миллионы: Три европейские страны запустили свежий проект по Донбассу

Главная » Последние новости » Политические новости » Дают миллионы: Три европейские страны запустили свежий проект по Донбассу
 
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Больше 14 миллионов долларов выделили три европейские страны на новый проект по Донбассу

Правительства Дании, Швеции, Швейцарии начали проект по востоку Украины и выделили для региона больше 14 млн долларов. Дании выделила более 9 млн, Швеция — три миллиона, Швейцария — два миллиона. Власти этих европейских стран запустили свежий проект «Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины». Об этом сообщили на сайте программы развития ООН. Цель проекта, который должен действовать до 2022 года, — способствование социальной сплоченности на Донбассе, эффективному управлению. Его должны интегрировать в программу организации объединенных наций по восстановлению мир, информирует enovosty.com/news.

В Мониторинговой миссии ООН ранее посчитали, что с 2014-го года до 2019 года на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс человек. Большинство погибших — боевики.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 151

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