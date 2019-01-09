Украине будет проще стать членом НАТО, чем ЕС,- Климкин

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В Украине сделали заявление, что официальному Киеву намного проще будет получить членство НАТО, чем Европейского Союза.

Такое мнение высказал Павел Климкин, который является министром иностранных дел Украины, во время пресс-конференции, которая прошла сегодня, 9 января, информирует enovosty.com/news.

С его слов стало понятно, что Украине будет проще стать членом НАТО, так как в этом случаи речь идет о реформировании только сектора безопасности и обороны. Глава МИД отмечает, что с членством в Европейском Союзе могут возникнуть некоторые трудности. Он добавил, что если украинское правительство будет выполнять Соглашение об ассоциации и следовать стандартам ЕС, то Украина быстро станет полноправным членом этого Союза. Добавим, что Климкин считает оба вопроса заданиями среднесрочной перспективы.

Ранее стало известно, что Македония готовится присоединится к НАТО. Если процедура пройдет успешно, то она станет 30-й страной, которая является членом Альянса.