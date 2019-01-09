Корабли НАТО войдут в Черное море. Стоит ли ждать их в Азове?

Главная » Последние новости » Политические новости » Корабли НАТО войдут в Черное море. Стоит ли ждать их в Азове? Корабли НАТО войдут в Черное море. Стоит ли ждать их в Азове?

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Группа натовских кораблей во главе с Нидерландами зайдет в Черное море.

Глава украинского представительства в НАТО Вадим Пристайко рассказал о том, что существуют постоянно действующие группы. Одна из них, которую недавно начал возглавлять корабль из Нидерландов, вскоре войдёт в Черное море, информирует enovosty.com/news.

Он отметим, что интенсивность входа натовских судов в черноморскую акваторию в последнее время сильно увеличилась. В прошлом году в Чёрное море вошли две группы натовских кораблей. Вместе с тем, есть и ограничения для НАТО. Они не могут расширить своё присутствие из-за доктрины, устанавливающей тоннаж и количество кораблей. Кроме того, для кораблей не стран региона есть ограничение и по времени.

Глава украинского представительство в НАТО считает, что корабли НАТО не смогут войти в специфическое Азовское море, потому что это является очень непростым процессом для больших военных судов. Азовское море для них слишком мелкое. Кроме того, Пристайко уверен, что Альянс не намерен никого провоцировать, в том числе и Российскую Федерацию.

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Напомним, ранее корабль Fort McHenry Соединенных Штатов Америки ранее вошел в воды Черного моря. Это назвали поддержкой со стороны Америки после агрессии России в Керченском проливе, в результате которой были задержаны украинские моряки.