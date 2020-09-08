COVID-19 не помеха: Евросоюз продлит санкции против России

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ЕС намерен и далее продлить санкции против Российской Федерации, которые были введены из-за агрессии в Украине

Европейские послы намерены продлить санкции против лиц и субъектов, которые несут ответственность за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом сегодня сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяку, информирует enovosty.com/news.

В результате принятого решения, визовые запреты и замораживание активов, которые действовали против 175 человек и 44 юрлиц за агрессию против Украины будут продлены на срок в шесть месяцев.

Отметим, в марте текущего года персональные санкции, которые были введены против 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения по 44 компаниям за нарушение территориальной целостности Украинского государства были продолжены на полгода. Далее обсуждался вопрос изменения политики ограничений из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, руководство ЕС не считает проблемой сохранения санкционных ограничений в отношении Российской Федерации в условиях COVID-19. С таким заявлением выступал официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

Отметим, сейчас США и правительства некоторых европейских стран требуют ввести санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В частности, ограничения могут коснуться масштабного путинского проекта «Северный поток-2».

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