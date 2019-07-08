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Зеленский официально обратился к украинцам, журналистам и Путину (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский официально обратился к украинцам, журналистам и Путину (ВИДЕО)
 
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Президент Украины Владимир Зеленский официально обратился к Украинцам. Кроме того, он предложил российскому президенту обсудить острые вопросы с президентом США, канцлером ФРГ и премьером Великобритании и президентом Франции Макроном.

Президент Украины Зеленский обратился к украинцам, предложив включить мозги. Также он обратился к журналистам, напомнив, что они являются четвертой властью в стране: «Кто-то купил каналы, но не вас. Вы не коллекция Медведчука и не слуги Рабиновича». Также, Зеленский обратился к Путину, предложив обсудить все острые вопросы в Минске, информирует enovosty.com/news.


Автор: Оксана Ельченко
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