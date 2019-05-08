СБУ разоблачила пророссийского пропагандиста, действовавшего по заданию спецлужб РФ

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Сотрудники СБУ разоблачили пророссийского пропагандиста, который по заданию кураторов из РФ готовил и распространял в интернете антиукраинские информационные материалы

СБ Украины в ходе выполнения задач по обеспечению информационной безопасности государства в очередной раз фиксирует активизацию противоправной деятельности спецслужб РФ в направлении использования социально ориентированных ресурсов сети интернет в ущерб государственной безопасности Украины, — сообщает СБУ на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.

В частности, в Киеве оперативники спецслужбы разоблачили пророссийского пропагандиста, который по заданию кураторов из РФ готовил и распространял в интернете антиукраинские информационные материалы. Они были направленны на радикализацию публичных акций для инициирования массовых беспорядков во время проведения мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Сотрудники СБ Украины также установили, что, осуществляя администрирование сообществ в запрещенных российских социальных сетях, агитатор распространял идеи «украинской псевдогосударственности» и размещал публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны.

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Ответственность за такие противоправные действия предусмотрена ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители обнаружили у злоумышленника компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской агитации. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.